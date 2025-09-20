قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد عبدالغفار يثمن تقرير الصحة العالمية لإشادته بجهود مصر في تعزيز سلامة المرضى
محافظ الجيزة يشيد بإنجاز طبي غير مسبوق بمستشفي التحرير في إنقاذ ساق شاب من البتر
جايبلهم سبايدرمان.. ولي أمر يلبي أمنية أبنائه في أول يوم دراسي بالبحيرة
وسط أجواء حماسية..انطلاق العام الدراسي الجديد بالأزهر الشريف في الأقصر ..صور
وليد جمال الدين: القنطرة غرب أصبحت منصة صناعية متكاملة في وقت قياسي
ناس في الأهلي بياخدوا ملايين.. مجدي عبد الغني ينتقد الخطيب بسبب مصطفى يونس
هجوم سيبراني يعطل مطارات أوروبا.. تأخيرات فوضوية في هيثرو وبروكسل وبرلين
رئيس الوزراء يصل منطقة القنطرة غرب الصناعية لافتتاح مشروعات جديدة
محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 20-9-2025.. عيار 21 بكام؟
ماذا يعني فرض ترامب رسوم تأشيرات 100 ألف دولار على الشركات ؟
مدبولي يفتتح عددا من المشروعات في القنطرة غرب
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

مهيب عبد الهادي عن اجتماع مجلس الأهلي: كله مفاجآت

مهيب عبد الهادي
مهيب عبد الهادي
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، مفاجأة بشأن اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي.

وكتب مهيب عبد الهادي ، عبر فيسبوك: "سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف علي قطاع الكرة، وتغيرات كبيرة في المجلس وكابتن الخطيب يعقد اجتماع مجلس إدارة الإثنين (كله مفاجآت) ، وبعدها فتح باب الترشح والأصوات تنادي بمرتجي نائب وبيبو لم يحسم مصير منصور ومازال في الصورة ".

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن كواليس جلسة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الأسبق.

وقال أحمد حسن ، في تصريحات تليفزيونية: “سيد عبد الحفيظ مكنش رايح الشهر العقاري زي علي ماهر، لأ ده بدعوة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وإنه يبقى في جلسة معاه”.

وتابع: “بيبو عايز يشوف سيد عبد الحفيظ إزاي يقدر يفيد ويساعد النادي الأهلي الفترة القادمة، ومن أبرز الأسماء اللي ممكن تكون موجودة في مجلس الإدارة الفترة القادمة”.

وأضاف أحمد حسن: “السؤال هنا سيد عبدالحفيظ مشي من منصبه كمدير للكرة في الأهلي ليه؟ على الرغم من إنه فترته كانت مليانه نجاحات وهو مميز جدًا واكتسب خبرات كبيرة”.

أحمد مكي

مش هحب بعده.. خبيرة التجميل مي كمال الدين تعلن انفصالها عن أحمد مكي

سرقة الإسورة الملكية

إخلاء سبيل شخصين في واقعة سرقة الإسورة الأثرية من المتحف المصري بالتحرير

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الامطار

الشوارع كلها مياه.. أمطار غزيرة تضرب الساحل الشمالي| صور

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم .. أمطار تصل للقاهرة بعد ساعات قادمة من السواحل

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

سيد عبد الحفيظ

انتخابات الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يكشف مفاجأة حول لقائه مع الخطيب

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

الزمالك

جمال عبد الحميد : "لاعيبة الزمالك جعانين كورة وفيريرا مش عنيد"

الاهلي

طارق يحيي يكشف سبب فوز الأهلي أمام سيراميكا

مهيب عبد الهادي

مهيب عبد الهادي عن اجتماع مجلس الأهلي: كله مفاجآت

جراج سيارات فاخرة يتحول إلى بحيرة بسبب فيضانات اليابان.. شاهد

فستان لافت.. رانيا يوسف تبهر متابعيها بظهورها الأخير

نيسان تتفوق على تسلا بسيارة كهربائية سعرها 25 ألف دولار

حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم.. نوم هادئ لك ولمن حولك

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

