مهيب عبد الهادي عن اجتماع مجلس الأهلي: كله مفاجآت

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، مفاجأة بشأن اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي.

وكتب مهيب عبد الهادي ، عبر فيسبوك: "سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف علي قطاع الكرة، وتغيرات كبيرة في المجلس وكابتن الخطيب يعقد اجتماع مجلس إدارة الإثنين (كله مفاجآت) ، وبعدها فتح باب الترشح والأصوات تنادي بمرتجي نائب وبيبو لم يحسم مصير منصور ومازال في الصورة ".

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن كواليس جلسة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الأسبق.

وقال أحمد حسن ، في تصريحات تليفزيونية: “سيد عبد الحفيظ مكنش رايح الشهر العقاري زي علي ماهر، لأ ده بدعوة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وإنه يبقى في جلسة معاه”.

وتابع: “بيبو عايز يشوف سيد عبد الحفيظ إزاي يقدر يفيد ويساعد النادي الأهلي الفترة القادمة، ومن أبرز الأسماء اللي ممكن تكون موجودة في مجلس الإدارة الفترة القادمة”.

وأضاف أحمد حسن: “السؤال هنا سيد عبدالحفيظ مشي من منصبه كمدير للكرة في الأهلي ليه؟ على الرغم من إنه فترته كانت مليانه نجاحات وهو مميز جدًا واكتسب خبرات كبيرة”.