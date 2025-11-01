فاروق حسني: نحتفل اليوم بلحظة طال انتظارها تُجسد عظمة الحضارة المصرية وخلود روحها

قال الدكتور فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق إن لحظة افتتاح المتحف المصري الكبير تمثل بالنسبة له حدثًا استثنائيًا طال انتظاره، مشيرًا إلى أنه كان يعيش من أجل هذه اللحظة التي "انتظرها يومًا بعد يوم حتى رآها ماثلة أمامه في هذا الصرح العظيم".

الحضارة المصرية

وأضاف حسني، في كلمته التي ألقاها على هامش فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، أن مصر اليوم تحتفل بافتتاح معقل تتجلى فيه الحضارة المصرية في أبهى صورها، حيث تمتد أيادي الماضي العظيمة لتصافح أيادي الحاضر المبدع، في مشهد يعبر عن استمرارية الروح المصرية التي لا تنطفئ عبر العصور.

مؤكدا على أن هذا الافتتاح يمثل رسالة للعالم بأن مصر قادرة على الجمع بين أصالة التاريخ وإبداع الحاضر، وأن روحها الحضارية الخالدة تظل مصدر إلهام للأجيال، موضحًا أن المتحف المصري الكبير هو شهادة جديدة على عبقرية الإنسان المصري منذ فجر التاريخ وحتى اليوم.

ويُعد المتحف المصري الكبير، الواقع بجوار أهرامات الجيزة، أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، حيث يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تمثل مختلف مراحل التاريخ المصري القديم، ومن بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون.