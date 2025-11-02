قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: العالم يرى مصر بصورة مختلفة.. وحضور 79 وفدًا دوليًا جسَّد مكانتها وأمنها
طريقة الاستعلام وسداد أقساط شقق سكن لكل المصريين 2025 إلكترونيا
أحمد موسى: الإعلام الدولي يتحدث عن مصر ويبث فعالياتها على الهواء مباشرة
سفير مصر في أثينا: حضور رفيع المستوى لشخصيات يونانية بحفل افتتاح المتحف الكبير بـ"الأكروبوليس"
وزير الرياضة: نؤهل منتخب ناشئي كرة اليد من سنين ..والمركز الثاني عالميا ليس هينا
أحمد موسى: نشعر دائمًا بالفخر بتاريخ مصر.. والعالم كله يتحدث عن قوتنا الناعمة
أبو الغيط يؤكد الدور المحوري للسلطة الفلسطينية ويدعو لتوحيد مؤسساتها
منخفض جوي يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال 48 ساعة
مصطفى وزيري: المتحف المصري الكبير رسالة سلام وحب للعالم
جاهل بامتياز| رسالة نارية من وسيم السيسي لـ كوهين
البيت الأبيض يجهز خطة بديلة حال صدور حكم قضائي ضد الرسوم الجمركية
هل تجوز عمليات التجميل شرعا؟.. الإفتاء: توجد 3 شروط وليست جائزة على إطلاقها
أحمد موسى: الإعلام الدولي يتحدث عن مصر ويبث فعالياتها على الهواء مباشرة

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

أعرب الإعلامي أحمد موسى ، عن فخره واعتزازه بما تحققه مصر من حضور عالمي مشرف، مؤكدًا أن وسائل الإعلام الدولية من مختلف دول العالم تتحدث الآن عن مصر وتنقل فعالياتها على الهواء مباشرة، في مشهد يعكس مكانة الدولة المصرية وما وصلت إليه من احترام وتقدير على الساحة العالمية.

الاهتمام الإعلامي الواسع

وقال موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة صدى البلد، إن "الإعلام الدولي كله بيتكلم عن مصر.. من اليابان والصين لأوروبا وأمريكا، الكل بينقل على الهواء مباشرة اللي مصر بتعمله واللي قدمته"، مشيرًا إلى أن هذا الاهتمام الواسع يجعل كل مصري يشعر بالفخر والانتماء لوطنه.

تأكيد على قوة مصر

وأضاف أن ما يحدث ليس أمرًا عاديًا، بل تأكيد على قوة مصر وتأثيرها المتزايد في المنطقة والعالم، لافتًا إلى أن مصر أصبحت حديث الساعة في كل وسائل الإعلام الدولية بفضل إنجازاتها المتتالية ومشروعاتها القومية الكبرى.

واختتم موسى حديثه قائلاً: "لما تشوف العالم كله بيتكلم عن بلدك وبيبث اللي بتعمله مصر على الهواء مباشرة، لازم تكون فخور إنك مصري، وفخور باللي بلدك بتقدمه".

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى الدولة المصرية الإعلام

