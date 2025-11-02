أحمد موسى: الإعلام الدولي يتحدث عن مصر ويبث فعالياتها على الهواء مباشرة

أعرب الإعلامي أحمد موسى ، عن فخره واعتزازه بما تحققه مصر من حضور عالمي مشرف، مؤكدًا أن وسائل الإعلام الدولية من مختلف دول العالم تتحدث الآن عن مصر وتنقل فعالياتها على الهواء مباشرة، في مشهد يعكس مكانة الدولة المصرية وما وصلت إليه من احترام وتقدير على الساحة العالمية.

الاهتمام الإعلامي الواسع

وقال موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة صدى البلد، إن "الإعلام الدولي كله بيتكلم عن مصر.. من اليابان والصين لأوروبا وأمريكا، الكل بينقل على الهواء مباشرة اللي مصر بتعمله واللي قدمته"، مشيرًا إلى أن هذا الاهتمام الواسع يجعل كل مصري يشعر بالفخر والانتماء لوطنه.

تأكيد على قوة مصر

وأضاف أن ما يحدث ليس أمرًا عاديًا، بل تأكيد على قوة مصر وتأثيرها المتزايد في المنطقة والعالم، لافتًا إلى أن مصر أصبحت حديث الساعة في كل وسائل الإعلام الدولية بفضل إنجازاتها المتتالية ومشروعاتها القومية الكبرى.

واختتم موسى حديثه قائلاً: "لما تشوف العالم كله بيتكلم عن بلدك وبيبث اللي بتعمله مصر على الهواء مباشرة، لازم تكون فخور إنك مصري، وفخور باللي بلدك بتقدمه".