أحمد موسى: لا حديث في العالم إلا عن المتحف المصري الكبير

أكد الإعلامي أحمد موسى أن العالم بأسره يتحدث هذه الأيام عن المتحف المصري الكبير، واصفًا إياه بأنه هدية مصر للعالم، ودليل جديد على ريادة الدولة المصرية وقدرتها على الإبهار في كل ما تقدمه.

المتحف المصري الكبير

وقال موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة صدى البلد، إنه "لا حديث في الإعلام الدولي إلا عن أمر واحد.. مصر تقدم هدية للعالم اسمها المتحف المصري الكبير"، موضحًا أن المتحف تصدّر مواقع التواصل الاجتماعي عالميًا، حيث حقق أكثر من 2 إلى 3 ملايين تغريدة حول العالم خلال الساعات الماضية.

وسائل الإعلام العالمية

وأضاف أن القنوات الفرنسية والإسبانية والإنجليزية وكل وسائل الإعلام العالمية لم تتحدث أمس إلا عن المتحف المصري الكبير، الذي أصبح حديث الساعة في كل مكان، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت أن تخطف أنظار العالم أجمع بهذا الإنجاز الثقافي والحضاري الفريد.

واختتم موسى حديثه قائلاً: "المتحف المصري الكبير مش مجرد مشروع.. دا رسالة حضارية من مصر للعالم، تثبت إننا أصحاب التاريخ والحضارة، ولسه بنكتب التاريخ من جديد".