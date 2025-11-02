تامر أمين لاتحاد كرة اليد: ادبحوا جمل عشان النحس يتفك

علق الإعلامي تامر أمين، على خسارة منتخب مصر بطولة العالم لكرة اليد للناشئين وحصوله على المركز الثاني بفارق نقطة واحدة.

وقال تامر أمين، في برنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار": عندنا سوء حظ بشع في كرة اليد، وأقول لاتحاد كرة اليد، ادبحوا خروف أو جمل على باب الاتحاد يمكن النحس ده يروح.

وتابع تامر أمين: لو النحس ده اتفك هنفرم الدنيا، وشوفوا مين اللي عامل النحس ده.

مقومات كرة القدم

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن كرة القدم لها مقوماتها واقتصادياتها وإعلامها، ولدينا برامج لانتقاء المواهب.

وأضاف أشرف صبحي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أننا لدينا كذلك برنامج لمتابعة اللاعبين المصريين في الخارج، وزيادة عدد المنتخبات في كرة القدم بحوالي 3 أو 4 منتخبات.

وأوضح أن الفوز بالمركز الثاني في بطولة العالم لكرة اليد مش حاجة قليلة، لكن ولادنا في مستوى عالي واحنا بنأهل المنتخب ده من سنين مش من دلوقتي، وده في كل الفرق الرياضية مش كرة اليد بس.

وأضاف أشرف صبحي، أن الألعاب الفردية الفترة اللي فاتت محققة ميداليات ذهب، فكل الرياضة المصرية بخير.

وتابع: عندنا قواعد تحفيزية محترمة في الألعاب الفردية والجماعية ولدينا شركات رعاية كبيرة، منوها أننا بنؤسس أكاديمية لحراس المرمى في كرة اليد بجوار الاتحاد، وهتلاقي في تطور لأداء حارس المرمى.

