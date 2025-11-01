140 هدفاً لمنتخب ناشئي اليد فى بطولة العالم قبل مواجهة ألمانيا بالنهائي

يواصل منتخب ناشئي كرة اليد مواليد 2008 كتابة التاريخ، بعدما نجح في التأهل إلى نهائي بطولة العالم المقامة حاليًا في المغرب، إثر مشوار استثنائي شهد تسجيل الفراعنة الصغار 140 هدفًا خلال مشوارهم نحو النهائي، حيث يلتقون مساء اليوم مع منتخب ألمانيا في مواجهة حاسمة تنطلق في التاسعة والربع بتوقيت القاهرة، وتنقلها قناة "أون سبورت".

مشوار الفراعنة نحو النهائي

بدأ منتخب مصر للناشئين مشواره في البطولة بقوة، حيث استهل مشواره بالفوز على منتخب البرازيل بنتيجة 35-26، قبل أن يواصل التألق في الجولة الثانية ويحقق انتصارًا كاسحًا على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 42-22، ثم اختتم مبارياته في الدور الأول بانتصار مميز على منتخب المغرب، صاحب الأرض والجمهور، بنتيجة 32-20، ليحصد العلامة الكاملة ويتأهل إلى نصف النهائي متصدرًا مجموعته عن جدارة.

وفي الدور نصف النهائي، واصل الفراعنة الصغار عروضهم القوية وحققوا فوزًا مثيرًا على المنتخب الإسباني بنتيجة 31-28، في مباراة شهدت تألقًا لافتًا لحارس المرمى وخط الدفاع، مع أداء هجومي منظم مكّن المنتخب من السيطرة على اللقاء وحسم التأهل إلى النهائي.

مواجهة نارية أمام ألمانيا

وسيكون منتخب مصر الليلة على موعد مع مواجهة قوية أمام نظيره الألماني في نهائي البطولة، حيث يسعى الفراعنة الصغار إلى تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل كرة اليد المصرية، خاصة أن الفئة السنية لمواليد 2008 تُعد من أبرز الأجيال الواعدة التي تمثل مستقبل اللعبة في البلاد.

تحفيز ودعم من وزير الرياضة

من جانبه، حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على عقد جلسة خاصة مع لاعبي المنتخب قبل سفرهم إلى المغرب، حيث أشاد بالروح القتالية التي يتمتع بها اللاعبون، وحثهم على تقديم أفضل أداء ممكن ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية، مؤكدًا ثقته في قدرتهم على العودة بميدالية تاريخية.

يُذكر أن كرة اليد المصرية تواصل تأكيد ريادتها على مستوى الناشئين والشباب عالميًا، بعدما باتت المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل العمرية رقماً صعباً في البطولات الدولية، بفضل منظومة التطوير التي يشرف عليها الاتحاد المصري لكرة اليد.

وتتجه الليلة إلى المغرب، حيث يحلم الفراعنة الصغار بتكرار إنجازات الأجيال السابقة، وإضافة بطولة جديدة إلى سجل الإنجازات المصرية في عالم كرة اليد.