الآثاريين العرب: مصر تعيد بناء التاريخ وتوجه رسالة حضارية للعالم

أكد الدكتور محمد الكحلاوى، رئيس المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، أن الحدث الثقافي الكبير الذي شهدته مصر يمثل رسالة حضارية بالغة الأهمية، ليس لمصر فحسب، بل للعالم بأسره، مشيراً إلى أنه يأتي في توقيت حرج تتعرض فيه هويتنا وتراثنا في المنطقة لخطر داهم.

ووصف الدكتور الكحلاوى خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم، عبر قناة الحياة، مع الإعلامية لبنى عسل، المشهد بأنه بارقة أمل حضارية وسط صورة ضبابية، موضحاً ان أرى هذا الحدث من خلال واقع ورؤية تعكس صورة ضبابية أعايشها فيما يتعلق بواقع التراث في وطننا العربي، ففي خضم ضياع التراث في غزة والسودان واليمن وسوريا والعراق، تأتي مصر لتعيد بناء التاريخ من خلال هذا الصرح الثقافي العالمي.

وأضاف الكحلاوى أن هذا الصرح يؤكد على أن الاهتمام بالعمل الأثري هو في جوهره حفاظ على الهوية التي أصبحت اليوم مهددة بالخطر، مشددا على أن ضرب الوطن العربي في تراثه الثقافي يمثل مخاطر حقيقية تواجه عالمنا العربي، لكن مصر بفطنتها وقدرتها تؤدي رسالة سامية.

واعتبر رئيس اتحاد الآثاريين العرب أن هذا المشروع القومي لا يقل في قيمته وأهميته عن مشروع السد العالي، قائلاً: أعتبر أن المتحف لا يقل في عطائه ومكانته وقيمته عن مشروع السد العالي.

وتابع أنه مشروع قومي، وقوميته لا ترتبط بمصر فحسب، وإنما ترتبط بالعالم العربي والعالم بأسره.

وأوضح أن رسالة المتحف تؤكد الحفاظ على الهوية العربية والإنسانية، لأن “التراث الإنساني هو ملك للإنسانية جمعاء”.