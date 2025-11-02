قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيراميكا كليوباترا يقلب الطاولة على بتروجت ويحقق الفوز بثنائية
أمطار وبرودة .. تحذير من طقس الـ48 ساعة القادمة
عمره 3500 عام.. هولندا تعلن عزمها إعادة قطعة أثرية إلى مصر
حريق يلتهم شقة سكنية في مصر الجديدة والحماية المدنية تتدخل
جبروت إمرأة.. سيدة تقفز من الشرفة بعد ضبطها في أحضان الجار وتتهم زوجها بمحاولة التخلص منها
حريق يلتهم سيارة على محور حسب الله الكفراوي في المعادي
أحمد زايد: المتحف الكبير يعرض الحضارة المصرية ويقدم رسالة سلام للعالم
زيزو يهدر ركلة جزاء.. الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام المصري بالدوري
250 نسخة فقط.. سيارة Leapmotor i C10 تنطلق بمفاهيم جديدة
بدعم الذكاء الاصطناعي.. مايكروسوفت تجهز لإعادة موظفيها رغم موجة التسريحات العالمية
بالزيادات كاملة.. موعد صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر 2025 للمعلمين وموظفي الحكومة
الأرصاد: أمطار متفاوتة على شمال الصعيد والقاهرة .. وتقلبات جوية الأسبوع المقبل
اقتصاد

شعبة المستوردين: تقليص الإجازات خطوة ضرورية لزيادة الإنتاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ولاء عبد الكريم

أكد عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد بداية مرحلة جديدة من الأمل والتفاؤل، مشيرًا إلى أنه ما بين وضع حجر الأساس في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك ووضع حجر الافتتاح في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مر ما يقرب من 25 عامًا شهدت خلالها مصر العديد من التحولات والتحديات.

وقال قناوي، في تصريحات له اليوم،  إن هذه الفترة شملت تغيرات كبرى وثورات وأزمات وصراعات وجائحة عالمية وتكرار عمليات تعويم العملة، فضلًا عن الحروب والنزاعات الإقليمية والدولية، وهو ما أثر بشكل مباشر على جودة الحياة والأمان الاقتصادي للأسرة المصرية، فأدت إلى ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات الفقر وتآكل الطبقة الوسطى حتى أوشكت على الاختفاء.

وأضاف: أن الشعب المصري وصل إلى قمة المنحنى السلبي اقتصاديًا واجتماعيًا ومعنويًا، لكنه صبر وتحمل، حتى جاء وقت الحصاد وبدأ المنحنى في الانخفاض تدريجيًا بالتوازي مع ارتفاع منحنى جودة الحياة وتحسن المؤشرات العامة، مؤكدًا أن وضع الرئيس السيسي اليوم آخر حجر في المتحف رفع المعنويات وأدخل روح التفاؤل في نفوس المصريين.

وأشار قناوي إلى أن المرحلة المقبلة يجب أن تبدأ بخطوات عملية واضحة، من بينها توجيه جميع المحافظين ورؤساء المدن بإعلاء هدف النظافة العامة في الميادين والشوارع والحارات وتهذيب الأسطح وطلاء المباني لإظهار الوجه الحضاري للبلاد، موضحًا أن استقرار الأسعار خلال الفترة الأخيرة يتيح البدء في تنفيذ خطة اقتصادية تدريجية تهدف إلى تخفيض تكاليف الطاقة والكهرباء والمياه تلقائيًا عند انخفاض أسعار العملة بالتوازي مع تراجع أسعار السلع.

تحسين القدرة المعيشية 

وقال قناوي إن تحسين القدرة المعيشية للمواطنين لن يتحقق إلا من خلال دعم القطاع الخاص الذي يشغل النسبة الأكبر من العمالة في مصر، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يلتزم بالحد الأدنى للأجور بينما يعتمد في الأجور الأعلى على آليات العرض والطلب، مما يجعل العامل اليوم بمثابة عملة نادرة في ظل التوسع الصناعي والإنتاجي المحلي والأجنبي الكثيف العمالة.

 تقليص الإجازات

وأوضح أن تقليص الإجازات خطوة ضرورية لزيادة الإنتاج وتقليل التكاليف، مؤكدًا أن الخلاصة تكمن في خفض الأسعار وتحسين الدخول مع التركيز على جودة التعليم والصحة كأولوية أساسية للمرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك الآن بنية تحتية قوية ومؤسسات متماسكة، ومع مزيد من الدعم والمساندة والتيسير للقطاع الخاص والإنتاج المحلي سنصل إلى الهدف ونشهد انطلاقة اقتصادية حقيقية خلال المرحلة القادمة.

رئيس شعبة المستوردين غرفة القاهرة التجارية المتحف المصري الكبير أسعار العملة تقليص الإجازات

