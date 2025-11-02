قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الملكة رانيا: افتتاح المتحف المصري الكبير حفل رائع يجسد حاضر مصر وتاريخها العريق
أيمن الجميل: افتتاح المتحف الكبير حدث تاريخي يعبر عن قدرة مصر وحضارتها العريقة
رئيس الوزراء يغادر إلى قطر للمشاركة في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية
حكم إطلاق عبارة الجمعة السوداء.. الإفتاء: يوم عظمه الله وجعل فيه ساعة استجابة
أحمد موسى يشكر الرئيس السيسي ويؤكد: المتحف المصري الكبير هدية للبشرية والعالم
أحمد موسى: العالم يرى مصر بصورة مختلفة.. وحضور 79 وفدًا دوليًا جسَّد مكانتها وأمنها
طريقة الاستعلام وسداد أقساط شقق سكن لكل المصريين 2025 إلكترونيا
أحمد موسى: الإعلام الدولي يتحدث عن مصر ويبث فعالياتها على الهواء مباشرة
سفير مصر في أثينا: حضور رفيع المستوى لشخصيات يونانية بحفل افتتاح المتحف الكبير بـ"الأكروبوليس"
وزير الرياضة: نؤهل منتخب ناشئي كرة اليد من سنين ..والمركز الثاني عالميا ليس هينا
أحمد موسى: نشعر دائمًا بالفخر بتاريخ مصر.. والعالم كله يتحدث عن قوتنا الناعمة
أبو الغيط يؤكد الدور المحوري للسلطة الفلسطينية ويدعو لتوحيد مؤسساتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الفضة تتراجع 11% أسبوعيًا بعد صعود تاريخي

أسعار الفضة في مصر
أسعار الفضة في مصر
علياء فوزى

تراجعت أسعار الفضة في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنحو 11%، متأثرةً بارتفاع الدولار الأمريكي وترقّب المستثمرين لتوجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وفق تقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن ».
 

هبوط محلي حاد بعد مكاسب قياسية
أوضح التقرير أن جرام الفضة عيار 800 انخفض من 74 إلى 66 جنيهًا، بينما سجل عيار 925 نحو 76 جنيهًا، وبلغ عيار 999 حوالي 82 جنيهًا، في حين استقر جنيه الفضة عند 608 جنيهات.
وعالميًا، تراجعت الأوقية إلى مستوى 48 دولارًا بعد أن كانت قد قفزت منتصف أكتوبر إلى 55 دولارًا، وهو أعلى سعر منذ أربعة عقود.
ورغم التراجع الأسبوعي، سجلت الفضة ارتفاعًا شهريًا قدره 3% خلال أكتوبر، بعد مكاسب قوية دفعت المعدن الأبيض إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، مدعومةً بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة وسط تصاعد الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية.
وذكر التقرير أن جرام الفضة بدأ تعاملات أكتوبر عند 66 جنيهًا، ولامس 85 جنيهًا كأعلى مستوى، قبل أن يُغلق عند 68 جنيهًا، بينما أنهت الأوقية الشهر عند 48 دولارًا بانخفاض 13% عن ذروتها.


سياسة الفيدرالي تُبقي الأسواق في حالة ترقّب
أثّرت التصريحات الحذرة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد اجتماعه الأخير على شهية المخاطرة في الأسواق، بعدما أشار إلى أن خفض الفائدة مجددًا في ديسمبر «ليس أمرًا محسومًا»، مؤكدًا ارتباط القرارات بالبيانات الاقتصادية.
ووفق أداة CME FedWatch، انخفضت توقعات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من 90% إلى 67%، ما ضغط على أسعار المعادن الثمينة، خاصة الذهب والفضة.
وعلى الجانب الجيوسياسي، خفّف الاتفاق التجاري بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ — خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) — من حدّة التوترات بين البلدين.
وتضمّن الاتفاق هدنة تمتد حتى نوفمبر 2026، تشمل خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على منتجات الفنتانيل إلى النصف، مقابل رفع الصين رسومها على السلع الزراعية الأمريكية وتأجيل قيود تصدير المعادن النادرة، ما أدى إلى تراجع الإقبال على الفضة كملاذ آمن.
 

تصحيح مؤقت وتحول في مراكز التسعير

يرى التقرير أن التصحيح الأخير في أسعار الذهب والفضة كان مضاربيًا ومؤقتًا، خاصة أن حيازات صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) لم تتأثر، ما يعكس استمرار الطلب المادي الحقيقي.
 

وأشار إلى أن الطلب المؤسسي والبنكي المركزي ظل قويًا، بالتوازي مع تحوّل مراكز التسعير تدريجيًا من بورصتي كومكس ولندن إلى الأسواق الآسيوية، خصوصًا بورصة شنغهاي للذهب التي تتيح تحويل اليوان إلى ذهب بنسبة 1:1.
 

ويرى المركز أن هذا التحول يُضعف هيمنة الدولار على تسعير المعادن الثمينة ويعزز من دور الذهب والفضة في إعادة تشكيل النظام النقدي العالمي، في وقت تواجه فيه وزارة الخزانة الأمريكية والفيدرالي قيودًا متزايدة في إدارة التزامات المشتقات المالية وسط تراجع الاحتياطيات الفعلية من الذهب.


عوامل دعم أساسية للفضة
رغم التصحيحات الأخيرة، يؤكد التقرير أن الفضة لا تزال تحتفظ بجاذبيتها مدعومةً بعاملين رئيسيين:
أولاً: جاذبية الملاذ الآمن، حيث يغذي التوتر الجيوسياسي وعدم اليقين الاقتصادي الطلب على المعدن الأبيض كأصل تحوطي موازٍ للذهب.
ثانيًا: الطلب الصناعي المتنامي، إذ تُستخدم الفضة على نطاق واسع في ألواح الطاقة الشمسية والإلكترونيات والسيارات الكهربائية، ما يشكل نحو 16% من إجمالي الطلب العالمي ويضع قاعدة صلبة للأسعار على المدى الطويل، خاصة في ظل شح الإمدادات من المناجم.


توقعات الأسعار المستقبلية
تُظهر مؤشرات الأسواق أن الذهب والفضة في موقع قوي لاستعادة الزخم الصاعد قبل نهاية العام، مدعومين بالطلب الحقيقي من البنوك المركزية والمستثمرين المؤسسيين، إلى جانب الاتجاه العالمي المتزايد نحو فك الارتباط بالدولار في التجارة الدولية.
 

ويتوقع البنك الدولي أن يبلغ متوسط أسعار الفضة 41 دولارًا للأونصة في 2026، بزيادة قدرها 7.9% عن المستويات الحالية، قبل أن تتراجع تدريجيًا إلى 37 دولارًا في 2027.
 

كما يرجح أن ترتفع أسعار الذهب بنحو 42% خلال 2025، مشيرًا إلى تشابه الدورة الحالية مع موجة 1979–1980 التي شهدت تضاعف الأسعار وسط ضعف الدولار وصدمات النفط والتوترات الجيوسياسية.
 

ويرى محللون أن أي تصعيد جيوسياسي جديد أو اضطرابات مالية مفاجئة قد يدفع أسعار الذهب والفضة إلى تجاوز التوقعات الحالية، بينما قد يؤدي تشديد السياسات النقدية أو تراجع التوترات الدولية إلى كبح الزخم الصعودي مؤقتًا.
رغم خسائر الأسبوع، تظل الفضة رابحة أكثر من 50% منذ بداية العام، في دورة صعودية مدفوعة بالطلب الصناعي والاحتياطي العالمي المحدود.
 

ويشير تحليل “الملاذ الآمن” إلى أن الأوقية مرشحة لاستهداف مستوى 53.30 دولارًا خلال 12 شهرًا، مع إمكانية التوجه نحو 60 دولارًا على المدى الطويل إذا استمرت الظروف الحالية، ما يجعل الفضة — إلى جانب الذهب — أحد أبرز الأصول الاستراتيجية في إعادة تشكيل الخريطة النقدية العالمية.

أسعار الفضة الدولار الأمريكي جرام الفضة الأوقية المعدن الأبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

موظف جامعة سوهاج المتوفي

مصرع موظف أثناء توثيق نقوش داخل سرداب غامض في سوهاج

المتحف المصري الكبير

رسميا.. صدى البلد يكشف حقيقة انتفاع اليابان بالمتحف الكبير لمدة 10 سنوات

الذهب

بكام عيار 21؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

الطقس

أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. ماذا سيحدث في الطقس خلال 48 ساعة؟

الغندور

الغندور يثير الجدل قبل مباريات اليوم في الدوري.. تفاصيل

أرشيفية

بعد انحراف السيارة.. مصرع شاب وفتاة في حادث على كورنيش المقطم

سعر استخراج الفيش الجنائى

سعر استخراج الفيش الجنائى 2025

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

شعبة المستوردين: تقليص الإجازات خطوة ضرورية لزيادة الإنتاج

أسعار الفضة في مصر

الفضة تتراجع 11% أسبوعيًا بعد صعود تاريخي

انتخابات غرفة الصناعات الغذائية

نتيجة انتخابات غرفة الصناعات الغذائية بالقاهرة والإسكندرية

بالصور

افتتاح مهرجان vs-film.. أشرف عبدالباقى وشيري عادل وحنان مطاوع أبرز الحضور

مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film
مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film
مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film

سارة عبد الرحمن أبرز الحضور .. لقطات خاصة من عزاء المصور الراحل ماجد هلال

عزاء ماجد هلال
عزاء ماجد هلال
عزاء ماجد هلال

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني ويوقع مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكري

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطني للدارسين الوافدين.. وتوقع بروتوكول مع الوطنية للإعلام

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطنى للدارسين الوافدين وتوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام
الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطنى للدارسين الوافدين وتوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام
الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطنى للدارسين الوافدين وتوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام

فيديو

المشاجرة

مشاجرة داخل معهد .. طالب يتهم موظفا بالتعدى عليه بالضرب

نجوم الفن افتتاح المتحف المصري الكبير

شريهان ومنى زكي وكريم عبدالعزيز.. نجوم الفن يتألقون في افتتاح المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير

الفراعنة كانوا بيلعبوا شطرنج وعرائس .. مفاجآت المتحف المصري الكبير

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني ويوقع مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد