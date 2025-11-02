جيش الاحتلال يعلن تسلم الصليب الأحمر جثامين 3 محتجزين في قطاع غزة

أعلنت فضائية "سي بي سي إكسترا" في نبأ عاجل، عن أن جيش الاحتلال تسلم الصليب الأحمر جثامين 3 محتجزين في قطاع غزة.

كانت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت أنها ستسلّم ثلاث جثث لجنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي تم العثور عليها في أحد أنفاق المقاومة جنوب قطاع غزة.

وقالت القسام، في بيانٍ نُشر عبر موقع حركة حماس الرسمي، إن عملية التسليم تأتي في إطار صفقة “طوفان الأقصى” لتبادل الأسرى، موضحة أن الجثث عُثر عليها ظهر اليوم داخل أحد المسارات الفرعية للأنفاق في المنطقة الجنوبية للقطاع.

وأشارت القسام إلى أن عملية التسليم ستجري عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت غزة، ضمن الترتيبات الخاصة التي تتولاها الأطراف المعنية بتنفيذ بنود الصفقة.