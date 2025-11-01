قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مي سليم عن استعدادات افتتاح المتحف الكبير: الأبهار وصل لحد الصدمة
الغندور عن استعدادات افتتاح المتحف الكبير : حضارة بلادي مزعلة ناس كتير
حماس تعلق على منع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال
الداخلية تُجرى قرعة الحج العلانية بالشرقية ومطروح اليوم
البنتاجون: تقليل بقاء الجنود المتحولين جنسيا في الجيش الأمريكي
ما أفضل سورة قبل الفجر للرزق واستجابة الدعاء؟.. لا يعرفها كثيرون
رقم واحد يا أنصاص.. محمد رمضان أمام المحكمة الخميس المقبل
حلمي طولان ينتقد اختيار فيريرا : “الزمالك ظُلم بوجوده”
انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 1 نوفمبر 2025
تعديلات في الرسوم لدعم مباني الخارجية بالخارج على طاولة النواب غدا
الطعام البارد لا يقل خطراً عن المقلي.. صدمة في مطبخك قد لا تتوقعها.. نصائح بسيطة لحماية صحتك
رئيس وكالة التعاون الدولي اليابانية يشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير
حماس تعلق على منع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية أن إصدار وزير الحرب الصهيوني كاتس قراراً يمنع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال؛ يُعَدُّ انتهاكاً لحقٍ أساسي من حقوق أسرانا.

وقالت الحركة في بيان لها : أن ذلك يُضاف إلى سلسلة من الانتهاكات الإجرامية الممنهجة التي يتعرّضون لها، وتشمل القتل والتعذيب والتجويع والإهمال الطبي وإخفاء المعلومات.

وكان وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أصدر في وقت سابق ، قرارا يقضي بمنع طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلية، بزعم أن هذه الزيارات "قد تلحق ضررا جسيما بأمن الدولة".

ويشمل القرار أسرى من قوات النخبة التابعة للمقاومة المحتجزين في سجن "سديتمان" سيئ السمعة، كما ينطبق على كل من يصنف ضمن تعريف "المقاتل غير الشرعي"، وفق ما أعلنت وزارة الجيش الإسرائيلية.

وجاء القرار استنادًا إلى الصلاحيات المخولة للوزير بموجب المادة 12(أ) (2)(ب)، وبناءً على توصيات جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك).

وبموجب الأمر الجديد، ستمنع الزيارات عن آلاف الأسرى الواردة أسماؤهم في قائمة سرية مرفقة بالقرار.

وقال كاتس في تبرير قراره: "التقارير التي عرضت على تؤكد بشكل قاطع أن زيارات الصليب الأحمر للأسرى تمس بأمن الدولة بصورة خطيرة. أمن الدولة ومواطنيها هو أولويتنا القصوى".

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهي منظمة إنسانية مستقلة مقرها جنيف في سويسرا، تعمل في مختلف أنحاء العالم.

ورغم عدم انتمائها إلى الأمم المتحدة، يصفها مسؤولون إسرائيليون بأنها "أقل إشكالية" من منظمات دولية أخرى مثل الأونروا، ومكتب تنسيق الشئون الإنسانية، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

