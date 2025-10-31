حماس تدعو المستشار الألماني للالتحاق بالضمير العالمي في إدانة الجرائم الإسرائيلية

أكد حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، أن تصريحات المستشار الألماني التي برر فيها استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة لمدة عامين، تؤكد من جديد حجم الدعم الألماني على المستوى السياسي والعسكري لحرب الإبادة على غزة، بالرغم من الإجماع العالمي على أن حكومة الاحتلال هي التي جعلت منها حرباً مفتوحة.

ودعا قاسم في تصريحات صحفية له المستشار الألماني إلى التوقف عن الانحياز الكامل لعدوان الاحتلال والكف عن محاولة تبرير جرائم الإبادة التي ارتكبها.

كما حث الناطق باسم حركة حماس، المستشار الألماني على أن يلتحق بالضمير العالمي الذي أدان الجرائم الإسرائيلية.

