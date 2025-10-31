الصليب الأحمر يعلن نقل رفات 3 رهائن إلى إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الصليب الأحمر سيسلم رفات ثلاثة رهائن إلى قوات جيش الاحتلال ليلة الجمعة ولم تحدد حماس هوية الرفات التي ستسلمها.

وأضافت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنها ساعدت هذا المساء، بناءً على طلب الطرفين وموافقتهما، في إعادة رفات ثلاث جثث إلى السلطات الإسرائيلية، بحسب ما أفادت به صحيفة جيروزاليم بوست.

وتقع مسؤولية تحديد هوية الجثث على عاتق السلطات المختصة في دولة الاحتلال، وستتولى هذه السلطات تنفيذها.

لا تشارك اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تحديد مكان الرفات. ووفقًا للقانون الإنساني الدولي، تقع على عاتق الأطراف مسؤولية تحديد مكان الجثث وجمعها وإعادتها.

يأتي هذا بعد إعادة الرهينتين المقتولتين، عميرام كوبر وسحار باروخ، إلى إسرائيل مساء الخميس.

صرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن رفات الرهينتين المقتولتين نُقلت إلى دولة الاحتلال مساء الخميس، وتم التعرف عليها في المعهد الوطني للطب الشرعي.

أعادت حماس دفن رفات أوفير تسرفاتي، ونظمت عملية اكتشاف الجثة أمام الصليب الأحمر.