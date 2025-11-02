حضارتنا مصدر فخرنا.. أحمد موسى يدعو لتدريس اللغة المصرية القديمة بالمدارس

عبر الإعلامي أحمد موسى عن فخره بالحالة الوطنية التي يعيشها المصريون هذه الأيام، مؤكدًا أن مشاعر السعادة والاعتزاز بالإنجازات المصرية أصبحت سمة واضحة في كل بيت.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسؤوليتي” عبر قناة صدى البلد، إن المصريين بطبيعتهم شعب أصيل وجدع، يفرح بنجاح بلده ويعتز بما تحققه من حضور عالمي، مضيفًا: “المصريين جدعان أوي، وكل الناس فرحانة وبتتابع اللي بيحصل، حتى الأطفال بقوا حاسين بالفخر ده”.

وضرب موسى مثالًا شخصيًا قائلاً: “حفيدي عنده 8 سنين، وبيتكلم عن المتحف والمدرسة والحضارة المصرية القديمة.. الإحساس ده لازم نحافظ عليه”.

وفي سياق حديثه عن تعزيز الهوية الوطنية، دعا موسى وزير التربية والتعليم إلى دراسة إمكانية إدخال اللغة المصرية القديمة ضمن المناهج الدراسية، موضحًا أن ذلك سيكون خطوة مهمة نحو ترسيخ الانتماء وتعريف الأجيال بجذور حضارتهم.

وأضاف قائلًا: “تدريس اللغة المصرية القديمة علم وتاريخ عظيم، ولو بدأنا نطبق الفكرة دي، هنكون بنحافظ على حضارتنا اللي العالم كله بيحتفل بيها النهارده”.

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن الحضارة المصرية القديمة هي أساس الهوية الوطنية ومصدر فخر لا ينضب لكل مصري، مشيرًا إلى أن الحفاظ عليها يبدأ من التعليم والتربية الوجدانية للأجيال الجديدة.