يوسف القعيد: نجيب محفوظ تعرض لمحاولة اغتيال بسبب "ولاد حارتنا".. فيديو

قال الروائي يوسف القعيد، إن دور مصر الثقافي شديد الأهمية ويمتد عربيا وفي العالم الإسلامي والعالم الثالث والعالم كله.

وأضاف القعيد، في برنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار"، أن هناك أدباء في الولايات المتحدة الأمريكية حتى اليوم يتحدثوا عن نجيب محفوظ وحصوله على جائزة نوبل في الأدب.

وأشار إلى أن نجيب محفوظ هو المعبر الروائي والقصصي عن مصر، منوها أن نجيب محفوظ لم يتحدث عن نص يكتبه على الإطلاق، ولا يتحدث إلا عن النص المنشور فقط.

وأوضح أن النص الوحيد الذي تخوف منه نجيب محفوظ هو "ولاد حارتنا" وتحدث عنه قبل النشر، حتى أنه بعد النشر أحدث جدلا كبيرا وكانت هناك محاولة لاغتياله بسبب هذا النص وقرائته الخاطئة له وتحميل أشياء له غير موجودة بالنص نفسه.