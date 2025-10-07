قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صفقة محتملة للأهلي.. نجم الزمالك يهدد بفسخ عقده
شيخ الأزهر يزور الدكتور أحمد عمر هاشم.. ويدعو له بالصحة والعافية
دعوات بالشفاء للدكتور أحمد عمر هاشم بعد تدهور حالته الصحية
فايقة حنيدق أشهر ممرضة في حرب أكتوبر: تطوعت بالجيش لخدمة بلدي ومساعدة الجرحى والمصابين
إجراءات ضد مروّجي الأكاذيب.. الزمالك يرد على أنباء رحيل جون إدوارد
مقتـ ل شخص وإصابة آخرين باشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وقسد في حلب
الفخر العربي.. سفير الإمارات يهنئ مصر بفوز خالد العناني مديرا عاما لليونسكو
الجندي محمد صاحب علامة النصر خلال حرب أكتوبر يكشف كواليس هذه اللحظة التاريخية
وزير السياحة والآثار يعلق على فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو: عنده برنامج انتخابي رائع
ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025.. الجرام يقفز 70 جنيها
كيف تحصن نفسك من كل شيء قبل النوم؟.. بـ10 سور تنجو من أكبر مخاوفك
إغلاق 5 مدارس سودانية في أسوان تعمل دون ترخيص
توك شو

متحدثا عن انتصار أكتوبر.. يوسف القعيد: حرب أكتوبر أعادت لنا كرامتنا وهي الهرم الرابع في مصرنا الحبيبة

محمود محسن

قال الكاتب الروائي يوسف القعيد خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي، انني كنت مجند في سلاح الخدمات الطبية وكانت تجربة مهمة بالنسبة لي ، وكل ما كتبته كان من خلال تجربتي ومنها فيلم "المواطن مصري "، و أن صناعة السينما اهم صناعة بعد القطن المصري، والراحل ممدوح  الليثي قدم جهد عظيم وافلام ومسلسلات وروايات خلدت ذكري نصر أكتوبر ، وكان يقابل نجيب محفوظ ويجلس معاه على مقهي ريش ويقول نجيب محفوظ أنه لقاء هام ويطلب من الجميع أن يجلس بمفرده معه.

وأضاف أن حرب أكتوبر اعادت لنا كرامتنا وهي الهرم الرابع في مصرنا الحبيبة ، وشاهدت ملحمة وطنية  وأروع الأمثلة والبطولات وان نستمر نكتب عنها ونخلدها ونذكرها إلى أبد الأبدين.

وعن وحدته في حرب اكتوبر كانت في قلب القاهرة وكانت هناك جرحي من الحرب فقال لي نجيب محفوظ في قسم جراحة رجال ، وكان الأستاذ نجيب محفوظ يأتي لزيارة احد أقاربه، وكنت استمع الي قصص وحكايات أسطورية عن حرب أكتوبر من بلدياتي في محافظة البحيرة، وجيشنا العظيم، ومبني ماسبيرو يذكر له تاريخيا عظمة الدور الذي قام به  بالصمت وليس بالكلام ولعب دورا عظيما وشريفا وسيذكر التاريخ له هذا الدور الهام والوطني.

وعن رواياته "الحرب بر مصر" وأخذها مني صلاح ابو سيف وحولها الي فيلم المواطن مصري والمنتج العظيم حسين القلا، فالحرب اعادت لنا كرامتنا وحريتنا ، وغيرت رؤيتي لمصر ولنفسي للابد وجعلتني اري يوم بعد يوم عظمة الشعب المصري، ونقدم التحية لجيش مصر وشعبها.

 وبكيت لمشهد شهيد وأسلم الروح قبل الدخول الي المستشفي ودخل المشرحة وكنا جميعا في استقباله ونحي مصر في شخصه ، وسيناء يتم تعميرها الان بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، واهم دروس حرب أكتوبر ان عندما يجتمع المصريين علي شئ فبالتأكيد اننا سننجح وبناء مصر الحديثة كان مع انتصار اكتوبر ٧٣

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن

من علاقة محرمة إلى جريمة.. تفاصيل مقتل شاب على يد حماه في مزرعة ببني سويف

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه عن المتهم: "اتحول فجأة وبقى يخوفنى كأنه مسحـ.ور"

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه: لما حد بيدعي عليه قلبي بيوجعني

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يهنئ الدكتور خالد العناني لفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو

مدير مكتبة الإسكندرية: فوز العناني بمنصب مدير عام اليونسكو سيثرى الحالة الثقافية

‏ المكتب الإعلامي لمحمد رمضان يرد على الأخبار المغلوطة بشأن أغنية رقم واحد

رام 1500 بمحرك هيمي V8.. الشاحنة الأسرع مبيعا في أمريكا

طريقة عمل الأرز بالدجاج بمذاق شهي

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع سعد زغلول بمدينة الزقازيق

تعرف على هافال جوليان 2026 في السعودية

اختفاء غامض يهز سقارة.. تحقيقات تكشف لغز لوحة خنتي كا المفقودة

فيديو قديم يثير الجدل.. الحقيقة الكاملة وراء ظهور هبة قطب مع ابنتها دينا هشام

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

