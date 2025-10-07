متحدثا عن انتصار أكتوبر.. يوسف القعيد: حرب أكتوبر أعادت لنا كرامتنا وهي الهرم الرابع في مصرنا الحبيبة

قال الكاتب الروائي يوسف القعيد خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي، انني كنت مجند في سلاح الخدمات الطبية وكانت تجربة مهمة بالنسبة لي ، وكل ما كتبته كان من خلال تجربتي ومنها فيلم "المواطن مصري "، و أن صناعة السينما اهم صناعة بعد القطن المصري، والراحل ممدوح الليثي قدم جهد عظيم وافلام ومسلسلات وروايات خلدت ذكري نصر أكتوبر ، وكان يقابل نجيب محفوظ ويجلس معاه على مقهي ريش ويقول نجيب محفوظ أنه لقاء هام ويطلب من الجميع أن يجلس بمفرده معه.

وأضاف أن حرب أكتوبر اعادت لنا كرامتنا وهي الهرم الرابع في مصرنا الحبيبة ، وشاهدت ملحمة وطنية وأروع الأمثلة والبطولات وان نستمر نكتب عنها ونخلدها ونذكرها إلى أبد الأبدين.

وعن وحدته في حرب اكتوبر كانت في قلب القاهرة وكانت هناك جرحي من الحرب فقال لي نجيب محفوظ في قسم جراحة رجال ، وكان الأستاذ نجيب محفوظ يأتي لزيارة احد أقاربه، وكنت استمع الي قصص وحكايات أسطورية عن حرب أكتوبر من بلدياتي في محافظة البحيرة، وجيشنا العظيم، ومبني ماسبيرو يذكر له تاريخيا عظمة الدور الذي قام به بالصمت وليس بالكلام ولعب دورا عظيما وشريفا وسيذكر التاريخ له هذا الدور الهام والوطني.

وعن رواياته "الحرب بر مصر" وأخذها مني صلاح ابو سيف وحولها الي فيلم المواطن مصري والمنتج العظيم حسين القلا، فالحرب اعادت لنا كرامتنا وحريتنا ، وغيرت رؤيتي لمصر ولنفسي للابد وجعلتني اري يوم بعد يوم عظمة الشعب المصري، ونقدم التحية لجيش مصر وشعبها.

وبكيت لمشهد شهيد وأسلم الروح قبل الدخول الي المستشفي ودخل المشرحة وكنا جميعا في استقباله ونحي مصر في شخصه ، وسيناء يتم تعميرها الان بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، واهم دروس حرب أكتوبر ان عندما يجتمع المصريين علي شئ فبالتأكيد اننا سننجح وبناء مصر الحديثة كان مع انتصار اكتوبر ٧٣