يوسف القعيد: نجيب محفوظ رفض الذهاب لمكتبي أثناء زيارة أحد أقاربه بالمستشفى

قال الكاتب يوسف القعيد إن حرب أكتوبر غيرت من نظرته للمصريين، مشيرا إلى أنه أثناء تواجده في القوات المسلحة كان في مستشفى غمرة العسكري الخاصة بعائلات الجنود والمقاتلين، وكان هناك عنبر خاص بالمقاتلين أنفسهم.

حضور نجيب محفوظ

وأضاف خلال حوار تليفزيوني ببرنامج «مساء جديد» والمذاع عبر قناة «المحور» أن من مفاجآت تلك الحرب العظيمة هو أن المسؤول عن خدمة البوابة تحدث معه في الهاتف وأبلغه بأن نجيب محفوظ دخل إلى المستشفى.

وأشار إلى أنه أخذ الأمر على أنه تشابه أسماء، وكانت خطواته بها نوع من التكتم ولا يبوح بها، وعندما خرج رأى نجيب محفوظ يزور ضابط شاب من عائلته من مصابي الحرب.

وأوضح أنه رفض الذهاب إلى مكتبه بعد انتهاء الزيارة، وطلب إحضار تاكسي لتوصيله إلى منزله، وكان ناظر لما قام به على أنه السلوك الطبيعي.