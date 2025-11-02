إنجاز مشرف رغم الهزيمة.. وزير الرياضة يشيد بمنتخب ناشئي اليد بعد التتويج بالمركز الثاني عالميًا

أثنى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على الأداء المميز الذي قدمه منتخب مصر للناشئين لكرة اليد، بعد تحقيقه المركز الثاني في بطولة العالم تحت 17 عامًا، والتي أُقيمت في المغرب خلال الفترة من 24 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2025.

إنجاز مشرف رغم الهزيمة أمام ألمانيا

تمكن المنتخب المصري من بلوغ المباراة النهائية بعد سلسلة من العروض القوية والمستويات المميزة، قبل أن يخسر بصعوبة أمام المنتخب الألماني بنتيجة 44-43 في لقاء مثير حُسم في الثواني الأخيرة، ليحصد الفراعنة وصافة البطولة عن جدارة واستحقاق.

فخر واعتزاز بالأداء البطولي

وأعرب الوزير عن فخره واعتزازه بما قدمه اللاعبون والجهاز الفني طوال مشوار البطولة، مؤكدًا أن الأداء يعكس الروح القتالية والانتماء الوطني، وأن ما حققه المنتخب هو دليل على التطور الكبير في كرة اليد المصرية التي تواصل حصد الإنجازات على المستويين القاري والعالمي.

مصر تسير نحو مستقبل رياضي مشرق

أكد الدكتور أشرف صبحي أن هذا الجيل من الناشئين يمثل امتدادًا لمسيرة النجاح التي تعيشها الرياضة المصرية في مختلف الألعاب، مشددًا على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل رياضي مشرق قائم على التخطيط والدعم المستمر للمواهب الشابة.

الروح المصرية عنوان النجاح

وقال وزير الرياضة في تصريحاته: “ما قدمه أبناؤنا اليوم يُجسّد الروح المصرية القادرة على التحدي وتحقيق المستحيل. نفتخر بأدائكم المشرف في بطولة العالم كما نفتخر بافتتاح المتحف المصري الكبير الذي يجسد حضارتنا العريقة، لتظل مصر دائمًا وطن العراقة والإنجاز.”

تكريم رسمي للمنتخب عند العودة

واختتم الوزير تصريحاته بالإعلان عن تنظيم استقبال رسمي لبعثة منتخب مصر عقب عودتها إلى القاهرة، مشيرًا إلى أنه سيتم تكريم اللاعبين والجهاز الفني في احتفالية خاصة، تقديرًا لما قدموه من أداء بطولي رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.



