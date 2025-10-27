قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفتي الجمهورية يناقش مع مدير الإمام الليث بن سعد ملامح انطلاق العمل بالمركز
الرئيس الإيطالي لشيخ الأزهر: نقدر جهود مصر في التوصل لوقف العدوان على غزة
بعد اعتذاره.. سموتريتش ينتقد السعودية للمرة الثانية
تشكيل منتخب مصر تحت 17 ستة أمام قطر وديا
هل يترشح ترامب لمنصب نائب الرئيس عام ٢٠٢٨؟
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لبناء نظام رقمي لتيسير الإجراءات الخاصة بالتقاضي
شيخ الأزهر للرئيس الإيطالي: ننتظر إعلان روما الاعتراف بدولة فلسطين
وعد محافظ الأقصر.. تسليم منزل جديد لأسرة الطفل الشاذلي
«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار
جريمة فيصل المروّعة.. خيانة وسمّ وغرق أطفال أبكت مصر
هل يقع الطلاق الشفوي؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح رأي جمهور الفقهاء
زيلينسكي: نطلب من الولايات المتحدة أسلحة شبيهة بصواريخ توماهوك لا تتطلب تدريبا مكثفا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزارة الشباب والرياضة تنظم ملتقى توظيف مصر بمحافظة السويس يوفر 1250فرصة عمل

ملتقى التوظيف
ملتقى التوظيف
نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، ملتقى " توظيف مصر " بمركز شباب حي سليم بمحافظة السويس، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضية بالسويس وشركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر، وذلك بمشاركة ٢٣ شركة من شركات القطاع الخاص ونحو ١٢٥٠ فرصة عمل بنسبة 85 % مؤهلات عليا و 15% مؤهلات متوسطة.

حضر الافتتاح منال جمال مستشار الوزير لتمكين الشباب، نانيس الناقوري وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، سماح المهدي مدير مديرية الشباب والرياضة بالسويس، أحمد جابر مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، جيهان رشوان   مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، وممثلي مؤسسة كير مصر.
 
الجدير بالذكر أن هذا الملتقى بداية لسلسلة من ملتقيات التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية لتمكين الشباب) بالمحافظات خلال الفترة المقبلة بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بتوفير فرص عمل لائقة للشباب بالقطاع الخاص  للحد من البطالة وتمكين الشباب اقتصاديا بكافة محافظات مصر .
 

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

