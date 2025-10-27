وزير الشباب والرياضة يكرم لاعبي منتخب المصارعة تحت 23 سنة

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لاعبي المنتخب المصري للمصارعة تحت ٢٣ سنة بحضور العميد سعيد صلاح رئيس الاتحاد المصري للمصارعة وذلك بعد إنجازهم الغير مسبوق والذي حققه أبطال المصارعة المصرية بعد حصولهم علي ميداليتين ذهبية وبرونزية في بطولة العالم.

وأكد وزير الشباب والرياضة اعتزازه بما قدمه أبطال المنتخب من أداء مشرف وإنجاز جديد يُضاف لسجل الرياضة المصرية، وهو الذي يعكس الطفرة الكبيرة الذي تشهدها الرياضة المصرية علي مستوي جميع الالعاب.

وأوضح صبحي على أننا نسير وفق توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم كافة الدعم لابطال مصر في جميع الألعاب .

وأضاف وزير الرياضة فخورين بتحقيق بطلنا الذهبي محمد حسن والذي تخرج من المشروع القومي للموهبة والذي تنفذه الوزارة والذي يبرهن علي سيرنا في الطريق الصحيح في اكتشاف الموهوبين ودعمهم للوصول إلى منصات التتويج علي المستوي القاري والدولي .

فيما أثني العميد سعيد صلاح رئيس الاتحاد المصري للمصارعة علي الدعم التام من الوزارة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وتذليل كافة الصعوبات التي يواجها الاتحاد ، مضيفاً بان الوزارة لا تتأخر عن صرف جميع المستحقات والمكافآت الخاصة بالاتحاد ولاعبي المنتخبات القومية.

وضمت البعثة المصرية كلًا من:

محمد حسن عبدالرحيم (وزن 67 كجم) – ميدالية ذهبية

أدهم أيمن غريب (وزن 63 كجم) – ميدالية برونزية

محمد القاسم السيد (وزن 82 كجم)

يحيى محمد يحيى (وزن 77 كجم)

محمود وليد (وزن 87 كجم)

تحت قيادة المدير الفني عزات أركمباييف والمدرب كمال عبده.