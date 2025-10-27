قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 27 أكتوبر وفق آخر تحديث في البنوك
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
وزير الرياضة يهنئ بعثة التايكوندو بإنجازها التاريخي في بطولة العالم بالصين
حكم طلاق السكران.. خالد الجندي: يقع باتفاق جمهور الفقهاء في حالة السكر العمد
إزاي تروح المتحف المصري الكبير بالمترو
السبت إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة افتتاح المتحف الكبير.. تفاصيل
سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025
سموتريتش: إسرائيل لن تسمح بإعادة إعمار غزة ما لم تفكك حماس بالكامل
تفاصيل مران الأهلي استعدادا لبتروجيت .. صور
سفير مصر بباريس: افتتاح المتحف المصري الكبير نقطة مفصلية بتاريخ التراث الإنساني
الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

وزير الشباب والرياضة يكرم لاعبي منتخب المصارعة تحت 23 سنة

منتصر الرفاعي

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لاعبي المنتخب المصري للمصارعة تحت ٢٣ سنة بحضور  العميد سعيد صلاح رئيس الاتحاد المصري للمصارعة وذلك بعد إنجازهم الغير مسبوق والذي حققه أبطال المصارعة المصرية بعد حصولهم علي  ميداليتين ذهبية وبرونزية في بطولة العالم.

وأكد وزير الشباب والرياضة اعتزازه بما قدمه أبطال المنتخب من أداء مشرف وإنجاز جديد يُضاف لسجل الرياضة المصرية، وهو الذي  يعكس   الطفرة  الكبيرة الذي تشهدها الرياضة المصرية علي مستوي جميع الالعاب.

وأوضح صبحي على أننا نسير وفق توجيهات  فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم كافة الدعم لابطال مصر في جميع الألعاب .

وأضاف وزير الرياضة فخورين بتحقيق  بطلنا الذهبي  محمد حسن والذي تخرج من المشروع القومي للموهبة والذي تنفذه الوزارة والذي يبرهن علي سيرنا في الطريق الصحيح في اكتشاف الموهوبين ودعمهم للوصول إلى منصات التتويج علي المستوي القاري والدولي .

فيما أثني العميد سعيد صلاح رئيس الاتحاد المصري للمصارعة علي الدعم التام من الوزارة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وتذليل كافة الصعوبات التي يواجها الاتحاد ، مضيفاً بان الوزارة لا تتأخر عن صرف جميع المستحقات والمكافآت الخاصة بالاتحاد ولاعبي المنتخبات القومية.

وضمت البعثة المصرية كلًا من:

محمد حسن عبدالرحيم (وزن 67 كجم) – ميدالية ذهبية

أدهم أيمن غريب (وزن 63 كجم) – ميدالية برونزية

محمد القاسم السيد (وزن 82 كجم)

يحيى محمد يحيى (وزن 77 كجم)

محمود وليد (وزن 87 كجم)

تحت قيادة المدير الفني عزات أركمباييف والمدرب كمال عبده.

وزير الرياضة أشرف صبحي منتخب مصر للمصارعة سعيد صلاح رئيس الاتحاد المصري للمصارعة محمد حسن أدهم أيمن غريب يحيى محمد يحيى محمود وليد

أخبار السيارات| بورش تخسر 99% من أرباحها.. وأسعار سوزوكي فرونكس 2026 في السعودية

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد