رياضة

وزير الشباب والرياضة يشهد انطلاق بطولة مصر الدولية للجولف بمشاركة 35 دولة

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
يسري غازي

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، انطلاق فعاليات بطولة مصر الدولية المفتوحة للمحترفين لـ الجولف، التي يستضيفها نادي جولف مدينتي خلال الفترة من 29 أكتوبر الجاري حتى 1 نوفمبر المقبل، بمشاركة 115 لاعباً من 35 دولة يتنافسون على لقب أعرق بطولات الجولف في الشرق الأوسط، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 125 ألف دولار.


جاء ذلك بحضور عمر هشام طلعت، رئيس الاتحاد المصري للجولف، السيد/ جوزيف ماشيمباي، سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى مصر، والسيد/ غسان قباني، نائب رئيس الاتحاد الأفريقي للجولف، وممثلي الجولة الآسيوية للتنمية في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .


وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن إقامة هذه البطولة الدولية الكبرى على أرض مصر تمثل تجسيداً حقيقياً لسياسة الدولة في ربط الرياضة بالسياحة، مشيداً بالتنظيم المميز والتجهيزات الراقية التي وفرتها إدارة نادي جولف مدينتي واتحاد الجولف المصري.


وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: "بطولة مصر الدولية المفتوحة للجولف تعكس الصورة الحضارية لمصر الجديدة، وتبرز ما تمتلكه من منشآت رياضية وسياحية قادرة على استضافة الأحداث الكبرى بمعايير عالمية، في ظل رؤية القيادة السياسية لجعل الرياضة أحد روافد الدبلوماسية الناعمة وتعزيز مكانة مصر على الخريطة الرياضية العالمية".


وأضاف وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة مستمرة في دعم الاتحادات الرياضية المختلفة لتوسيع قاعدة استضافة البطولات الدولية، بما يسهم في تحقيق التنمية الرياضية والسياحية، ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار الرياضي في مصر.

من جانبه، أعرب عمر هشام طلعت، رئيس الاتحاد المصري للجولف، عن سعادته بعودة البطولة بعد توقف طويل دام ١٥ عاماً، مؤكدًا أن الاتحاد يسعى إلى زيادة عدد البطولات الدولية والعالمية في مصر سنوياً، تنفيذاً لاستراتيجيته في جعل مصر مركزاً إقليمياً لرياضة الجولف.


تُقام البطولة ضمن أجندة الجولة الآسيوية للتنمية، التي تعد من أبرز البطولات العالمية، ومن المقرر استمرارها في مصر لمدة ثلاث سنوات مقبلة، وفقًا للتعاقد الموقع مع الجولة الآسيوية والذي أُعلن عنه في المؤتمر الصحفي العالمي مطلع الشهر الجاري.


يشارك في البطولة 35 دولة وهي؛ "الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وهولندا وتونس وإنجلترا واليابان وإسبانيا والسويد وكوريا الجنوبية واسكتلندا والمغرب والسعودية والجزائر وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان وتايلاند وڤيتنام وسويسرا والفلبين وماليزيا ولاوس وبنحلاديش وإندونسيا واستراليا والمغرب وروسيا والصين تايبيه وكندا وهونج كونج والنمسا وباكستان ولبنان"، بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بطولة الجولف اتحاد الجولف عمر هشام طلعت

