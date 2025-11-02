منتخب مصر يخسر نهائي بطولة العالم أمام ألمانيا بمونديال اليد للناشئين

خسر منتخب مصر لكرة اليد للناشئين، أمس السبت نهائي بطولة العالم تحت 17 عامًا، في نسختها الأولى التي أقيمت بالمغرب، على يد المنتخب الألماني، بنتيجة 44-43.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب ألمانيا بنتيجة 18-17، قبل أن يقلب منتخب مصر الطاولة في الشوط الثاني، بفضل تألق نجمه يوسف عمرو، ليتقدم الفراعنة بنتيجة 27-23.

ونجح المنتخب الألماني في إدراك التعادل، ثم استعاد منتخب مصر تقدمه، لكن كتيبة الماكينات سجلت هدف التعادل القاتل في الثانية الأخيرة، لينتهي الوقت الأصلي بنتيجة 37-37.

وتفوق منتخب ألمانيا في الشوط الإضافي الأول بنتيجة 41-40، بالرغم من تسجيل يوسف عمرو هدفًا ثمينًا من رمية حرة عقب نهاية الشوط.

وحسم منتخب ألمانيا اللقب الأول في تاريخه بتلك الفئة السنية، في النسخة الأولى من المسابقة، بعدما تفوق على منتخب مصر بنتيجة 44-43 مع نهاية الشوط الإضافي الثاني.

ورغم الهزيمة قدم الفراعنة مستوى مميز حتى الثواني الأخيرة، وتألق لاعبه يوسف عمرو الذي سجل 13 هدفًا ليتصدر قائمة هدافي الفراعنة في اللقاء.

