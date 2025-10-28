وزير الشباب والرياضة يُهنئ البطل يحيى النوساني بفوزه على اللاعب الإسرائيلي ببطولة تورنتو

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اللاعب المصري يحيى النوساني، بعد فوزه المستحق على اللاعب الإسرائيلي دانييل بولشتيك بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة (11-6، 11-1، 11-2) في بطولة Toronto Athletic Club Open 2025 المقامة بكندا، وتأهله إلى دور ربع النهائي من البطولة.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالأداء المتميز للبطل المصري، مشيراً إلى أن فوزه المستحق يعكس قوة ومكانة الرياضة المصرية عالمياً، مؤكداً حرص الوزارة على دعم أبطال مصر في مختلف الألعاب لتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم مصر عالياً في المحافل الدولية.

