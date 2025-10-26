وزير الشباب والرياضة يطلق برنامجًا متكاملًا لزيارات الشباب إلى سيناء

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة، لوضع خطة تنفيذية عاجلة لتنظيم زيارات وبرامج شبابية ورياضية إلى أرض سيناء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفالية الوطنية الكبرى "وطن السلام" بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي جاءت بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة ستعمل على تنفيذ برنامج متكامل لزيارات شباب الجامعات والمراكز الشبابية إلى سيناء، بهدف تعريفهم بما شهدته المنطقة من تنمية شاملة ومشروعات قومية عملاقة، وتعزيز وعيهم الوطني بقيمة هذه الأرض الطيبة التي شهدت ملحمة العبور والسلام.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الخطة تتضمن تنفيذ فعاليات رياضية وثقافية وفنية على أرض شمال وجنوب سيناء، بمشاركة واسعة من الشباب من مختلف المحافظات، لإبراز ما تحظى به سيناء من أمن واستقرار ونهضة تنموية غير مسبوقة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.