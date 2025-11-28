بند نسبة مشاركة يحدد التجديد التلقائي لـ حسين الشحات مع الأهلي

كشف الإعلامي جمال الغندور، عن مصدر داخل النادي الأهلي أن الإدارة تدرس إضافة بند خاص بنسبة مشاركة اللاعب حسين الشحات في عقده الجديد، بحيث ينص على تجديد العقد تلقائيًا لموسم ثالث حال مشاركته في 60% من مباريات الفريق خلال الموسم الثاني.

وأشار الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، عن المصدر إلى أن هذا البند يأتي ضمن رؤية الإدارة لتنظيم العقود المستقبلية، وربط التجديد التلقائي بالعطاء الفني ومعدل المشاركة، مع الحفاظ على استقرار العناصر الأساسية في الفريق.

وأكد الغندور أن المفاوضات مستمرة بصورة إيجابية، وأن الشحات منفتح على مناقشة جميع البنود المقترحة تمهيدًا لحسم تجديد عقده بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.