بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن حسين الشحات

كشف الإعلامي أحمد حسن عن جاهزية نجم الأهلي حسين الشحات للمشاركة في المباريات المقبلة مع الفريق .

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"حسين الشحات تعافى تماما من اصابته في العضلة الخلفية وبات جاهزا للمشاركة في المباريات".



واصل حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي تنفيذ المرحلة الأخيرة من تدريبات الكرة منفردًا، على هامش المران الجماعي ‏‎.‏

وأكد جاب الله أن حالة الشحات مطمئنة للغاية وينفذ خلال الأيام القليلة المقبلة المرحلة التدريجية الأخيرة، تمهيدًا لعودته للتدريبات ‏الجماعية عقب مباراة الجيش الملكي المغربي.‏

ويستعد الأهلي للسفر إلى المغرب غدًا الأربعاء لملاقاة فريق الجيش الملكي المغربي مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة الثانية ‏من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.‏