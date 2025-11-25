الشحات يبدأ المشاركة تدريجيًّا بالتدريبات غدًا

واصل حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي تنفيذ المرحلة الأخيرة من تدريبات الكرة منفردًا، على هامش المران الجماعي ‏الذي أقيم ظهر اليوم‎.‏

ومن جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن حسين الشحات تعافى من الإصابة التي لحقت به ‏مؤخرًا في وتر العضلة الخلفية.

وأوضح جاب الله أن الشحات يبدأ المشاركة التدريجية في التدريبات الجماعية بالكرة؛ غدًا الأربعاء مع اللاعبين الغائبين عن رحلة ‏الفريق إلى المغرب، في إطار تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات عقب مباراة الجيش الملكي المغربي.

وأكد جاب الله أن حالة الشحات مطمئنة للغاية وينفذ خلال الأيام القليلة المقبلة المرحلة التدريجية الأخيرة، تمهيدًا لعودته للتدريبات ‏الجماعية عقب مباراة الجيش الملكي المغربي.‏

ويستعد الأهلي للسفر إلى المغرب غدًا الأربعاء لملاقاة فريق الجيش الملكي المغربي مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة الثانية ‏من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.‏