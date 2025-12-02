قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سمية الخشاب عن رشاقتها : جمال رباني
كأس العرب .. منتخب مصر يخطف نقطة ثمينة من الكويت فى الوقت القاتل
كأس العرب .. منتخب مصر يدرك التعادل أمام الكويت فى الوقت القاتل
رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي يعقبه مؤتمر صحفي غدا
بسعر 56 جنيها.. طرح زجاجة زيت 1.5 لتر جديدة على بطاقات التموين خلال شهر ديسمبر
الرئيس السيسي يصدق على قانون بفرض رسم على "تأشيرات الدخول" و"العمل القنصلي"
حالة الطقس خلال 7 أيام.. مفاجأة في درجات الحرارة وأمطار منتظرة
الأرصاد تحذر: أمطار تضرب بعض المحافظات الأيام القادمة| الطقس
بوتين: أوروبا تعيش في أوهام إلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا
سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات
كأس العرب.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مصر والكويت
بعد عودة المختطف المصري من مالي .. تفاصيل 10 أيام من الاحتجاز والغموض
محافظ بني سويف يناقش جهود وأنشطة فرع المجلس القومي للمرأة

قومي المرأة ببني سويف
قومي المرأة ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أهمية نشر الوعي المجتمعي، وتعزيز جهود مناهضة العنف ضد المرأة، وإشراك فئات المجتمع المختلفة في بناء بيئة آمنة تحترم حقوق الإنسان وتدعم تمكين المرأة، مشيراً إلى أن المحافظة مستمرة في مساندة المبادرات والبرامج التي تستهدف حماية المرأة والأسرة ورفع الوعي لدى الشباب وتطوير مهاراتهم في مواجهة التحديات المجتمعية.

جاء ذلك خلال مناقشته التقرير الذي أعدته نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف والمتضمن استعراضاً موسعًا لأنشطة المجلس القومي للمرأة على مستوى المحافظة، ضمن فعاليات مبادرة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث شملت الأنشطة تنظيم ندوة بعنوان "وعي ومحبة وسلام" التي تناولت أساليب العنف وأشكاله المختلفة وحقوق المرأة، وركزت على نشر الرسائل التوعوية وآليات الوقاية وتأكيد دور المجتمع في حماية المرأة وتعزيز مكانتها، كما شملت الأنشطة تنفيذ ورشة عمل بمديرية الصحة لتدريب الكوادر الصحية على طرق التعرف على حالات العنف وآليات الرصد والإحالة ودعم غرف المشورة ووحدات الرعاية الأولية، وذلك ضمن جهود المجلس للحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

كما تم تنفيذ مبادرة "إدماج الرجال والشباب شركاء الوعي والتغيير" عبر ندوة توعوية لطلاب مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي، تضمنت ورشًا تفاعلية ومشاهد تمثيلية بهدف تعزيز دور الشباب والرجال في مواجهة العنف وبناء قيم الاحترام والمساواة لدى الطلاب، هذا بجانب تنظيم صالون ثقافي لمناقشة كتاب "اقفش عريس"، والذي تناول أسس الزواج الصحي وأسباب العنف الأسري وسبل التواصل الإيجابي داخل الأسرة إلى جانب تقديم خدمات الدعم النفسي والقانوني.

وتناول التقرير أيضًا أنشطة وحدة تكافؤ الفرص بجامعة بني سويف، والتي تضمنت حملة "احترم.. تُحترم" الهادفة إلى تعزيز آداب الحوار والتعامل الإيجابي في البيئة الجامعية، بالإضافة إلى العيادة القانونية المتنقلة التي قدمت إرشادًا قانونيًا للطلاب حول العنف والتحرش بالتعاون مع محامية المجلس القومي للمرأة، كما شملت الأنشطة تنفيذ "حائط الأفكار الآمن" الذي أتاح مساحة للطلاب للتعبير عن مقترحاتهم ومشكلاتهم بدعم من رئيس الجامعة، علاوة على تنظيم معرض فني بعنوان "المرأة حول العالم" يبرز الدور المجتمعي للمرأة وقضاياها المختلفة، وحملة "إنتِ التفاصيل الحلوة" التي هدفت إلى تعزيز العناية بالمظهر والصحة اليومية للطالبات لبناء الثقة بالنفس والوعي الذاتي.

كما استعرض التقرير جهود وحدة مناهضة العنف بالجامعة، والتي نظمت ندوة حول آليات مواجهة العنف بين الشباب الجامعي، تضمنت مناقشة أبرز صوره والعوامل المؤدية إليه ووضع آليات فعّالة للوقاية، إلى جانب تقديم كلمات توعوية وسكتش مسرحي، وتم تنفيذ ندوة أخرى بكلية التجارة تناولت الابتزاز الإلكتروني وطرق مكافحته ورفع الوعي بالثقافة الرقمية، وشهدت عرضًا مسرحيًا يناقش زواج القاصرات والجوانب القانونية للابتزاز الإلكتروني.

وأكد التقرير استمرار فعاليات مبادرة الـ16 يوم حتى 10 ديسمبر 2025، والتي ركزت في مجملها على نشر الوعي، وتمكين المرأة، وتعزيز الاحترام المتبادل، وإشراك الشباب والمجتمع في مواجهة كافة أشكال العنف، انطلاقاً من أن مناهضة العنف مسؤولية مشتركة بين جميع المؤسسات.

