نائب محافظ بني سويف يناقش عددا من ملفات التقنين قبل عرضها على اللجنة العليا للبت

عقد "بلال حبش" نائب محافظ بني سويف، اجتماعًا لمناقشة ومراجعة عدد من ملفات التقنين الخاصة بأراضي أملاك الدولة، تمهيدًا لعرضها على اللجنة العليا للبت، في إطار خطة المحافظة بتسريع وتيرة العمل في هذا الملف وضمان اتخاذ الإجراءات وفق الضوابط القانونية.

حضر الاجتماع كل من : اللواء حازم عزت السكرتير العام، ومسؤولو : الإسكان ،الأملاك ، التفتيش المالي والإداري والشؤون المالية والحسابات والاستثمار والأمانة الفنية للجنة العليا البت

وخلال الاجتماع تم استعراض ومراجعة كل حالة على حدة، ومناقشة الملاحظات الفنية والقانونية الخاصة بكل ملف لضمان دقّة الإجراءات قبل العرض على اللجنة العليا، حيث شدد نائب المحافظ على الالتزام بمعايير الدقة وتحقيق مصلحة الدولة والمواطن، مع التأكيد على تذليل العقبات التي قد تواجه المتقدمين الجادين في إطار الضوابط المنظمة لعمليات التقنين.