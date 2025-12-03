العثور على شخص مجهول الهوية بترعة الإبراهيمية بأبوقرقاص جنوب المنيا

عثر أهالي مركز أبوقرقاص جنوب المنيا على جثمان شاب مجهول الهوية يطفو فوق مياه ترعة الإبراهيمية، تم انتشال الجثة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوجود جثة غارقة بالترعة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ برفقة فريق متخصص من الإنقاذ النهري، وتمكن رجال الإنقاذ من انتشال الجثمان من المياه.

وكشفت المعلومات الأولية أن الجثمان يعود لشاب لم يتم التعرف على هويته بعد، حيث لم يُعثر بحوزته على أي مستندات شخصية تثبت شخصيته، تم نقل الجثمان إلى المستشفى العام، حيث أودع بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.