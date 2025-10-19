قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غلق قاعة توت عنخ آمون استعدادا لنقل المقتنيات للمتحف المصري الكبير غدا
إجراء تحليل DNA للمتـ.هم بقتل زميله وتقطيعه بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأرصاد تكشف مفاجأة عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
ياسين منصور يكشف عن علاقته بـ خالد مرتجي وخطة إنشاء فروع للأهلي خارج البلاد
استقالة حازم إمام من الجهاز الفني للزمالك وفيريرا يوافق على الرحيل
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والتشييد
ياسين منصور يكشف سرا عن موقف الخطيب من الترشح لانتخابات الأهلي
بالأسماء.. الرئيس السيسي يكرم عددا من أبطال حرب أكتوبر
ياسين منصور : عملى الخاص حرمنى من الترشح لخدمة الأهلي
الإسماعيلي يعلن فتح حساب بنكي لتلقي التبرعات ..تفاصيل
استشهاد 10 وإصابة آخرين في قصف للاحتلال على مخيم النصيرات منذ الصباح
وزير الداخلية الفرنسي: عملية سرقة اللوفر استغرقت 7 دقائق ونفذها فريق محترف
حوادث

تماثيل مقلدة.. ضبط عصابة متخصصة بالنصب على راغبى إقتناء القطع الآثرية

مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه فى النصب والإحتيال على راغبى إقتناء القطع الأثرية والإستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بحيازة قطع أثرية أصلية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام تشكيل عصابى بالنصب والاحتيال على راغبى إقتناء القطع الأثرية والاستيلاء على أموالهم من خلال إرسال مقاطع فيديو لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى تحتوى على صور لقطع مقلدة وإيهامهم بكونها أثرية ورغبتهم فى بيعها.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط عناصر التشكيل (7 أشخاص "لـ3 منهم معلومات جنائية").. وبحوزتهم تمثال أثرى "مقلد"، وفرد خرطوش، و2 سلاح أبيض، و8 هواتف محمولة “بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى”. وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

