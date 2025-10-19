تماثيل مقلدة.. ضبط عصابة متخصصة بالنصب على راغبى إقتناء القطع الآثرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه فى النصب والإحتيال على راغبى إقتناء القطع الأثرية والإستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بحيازة قطع أثرية أصلية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام تشكيل عصابى بالنصب والاحتيال على راغبى إقتناء القطع الأثرية والاستيلاء على أموالهم من خلال إرسال مقاطع فيديو لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى تحتوى على صور لقطع مقلدة وإيهامهم بكونها أثرية ورغبتهم فى بيعها.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط عناصر التشكيل (7 أشخاص "لـ3 منهم معلومات جنائية").. وبحوزتهم تمثال أثرى "مقلد"، وفرد خرطوش، و2 سلاح أبيض، و8 هواتف محمولة “بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى”. وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.