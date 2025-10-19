حول جسد الطفل إلى أشلاء.. من يُحاكم الطفل المتهم بارتكاب جريمته البشعة بالإسماعيلية؟

جريمة بشعة شهدتها محافظة الإسماعيلية، بمقتل طفل على يد صديقه، لبشاعة أحداثها وأسلوب تنفيذها، من خلال تحويل المتهم، جثة الضحية لأشلاء، والتخلص منها في عدة مناطق، في محاولة منه لإخفاء معالم جريمته.

يتسائل الكثيرون عن كيفية محاكمة المتهم البالغ من العمر 13 عاما، حسب القانون، وفي هذا التقرير نجيب على هذه التساؤلات.

يُحاكم أمام محكمة الطفل، وهي المحكمة المختصة بمحاكمة الأطفال المتورطين في ارتكاب الجرائم، ولهذه المحكمة طبيعة خاصة كما حددها القانون وهي كالتالي :

تتشكل محكمة الطفل من 3 قضاة، ويعاون المحكمة خبيرين من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء.

حضور الخبيرين المحاكمة وجوبيا، وعليهما تقديم تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها.

تعيين الخبيرين يتم بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية، وتحدد الشروط الاجتماعية فيمن يعين خبيرا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية.

لا يجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام الأحداث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الإجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص.

للمحكمة أن تأمر بإخراج الطفل من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا فى الفقرة السابقة إذا رات المحكمة ضرورة لذلك.

للمحكمة إعفاء الطفل من حضور المحاكمة بنفسه، إذا رات أن مصلحته تقتضى ذلك، ويكفى بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه، وفى هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا.