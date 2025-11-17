متحدث الصحة يكشف عن استعدادات موسم الشتاء وإرشادات لمواجهة أمراض الجهاز التنفسي

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن هناك مجموعة من الإرشادات الوقائية لمواجهة أمراض الشتاء، تشمل: غسل اليدين باستمرار. تهوية الأماكن المغلقة بشكل دوري، مع شرب كميات كافية من السوائل الدافئة واتباع نظام غذائي صحي لتقوية المناعة.

وقال حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية مستقرة منذ خمس سنوات، مؤكدا أن فيروس الإنفلونزا هو الأكثر انتشاراً هذا العام، وأعراضه أصبحت أكثر حدة نتيجة التحورات التي تطرأ على الفيروس.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن هناك أهمية كبيرة لتلقي لقاح الإنفلونزا، الذي يتم تحديثه سنوياً لمواكبة سلالات الفيروس الجديدة، خاصة للفئات الأكثر عرضة للخطر مثل كبار السن، الأطفال، أصحاب الأمراض المزمنة، ومن يتلقون علاج كيماوي.