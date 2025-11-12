برلماني: المشاركة الواسعة في انتخابات النواب رسالة وعي وانتماء للوطن

أشاد النائب محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، بالإقبال الكبير الذي شهدته لجان المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أن هذا المشهد الديمقراطي المتميز يجسّد وعي المصريين وإيمانهم بأهمية المشاركة في رسم مستقبل وطنهم من خلال صناديق الاقتراع.

وقال "رزق" إن المشاركة الواسعة من المواطنين في الداخل والخارج تمثل رسالة واضحة للعالم بأن الشعب المصري يقف خلف مؤسساته الوطنية ويدعم مسيرة الإصلاح والتنمية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن هذا الوعي الشعبي هو الضمان الحقيقي لاستقرار الدولة واستمرار تقدمها في مختلف المجالات.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الهيئة الوطنية للانتخابات نجحت في إدارة العملية الانتخابية باحترافية عالية، من خلال التنظيم الدقيق والإشراف القضائي الكامل، مع توفير كل التسهيلات التي تضمن للناخبين ممارسة حقهم الدستوري بسهولة وأمان، مؤكدًا أن ما شهدته لجان التصويت من التزام وانضباط يعكس تطور الثقافة السياسية لدى المصريين.

وأشار النائب محمد رزق إلى أن الانتخابات الحالية تمثل مرحلة جديدة في مسار ترسيخ الديمقراطية المصرية، كونها تؤكد قدرة الدولة على تنظيم استحقاق انتخابي ضخم بشفافية ونزاهة، وسط متابعة محلية ودولية واسعة، مؤكدًا أن ذلك يعزز ثقة المواطنين في المسار الديمقراطي ويكرس مبدأ المشاركة الفاعلة في اتخاذ القرار الوطني.

ودعا رزق جموع المواطنين الذين لم يصوتوا بعد إلى المشاركة بقوة في المرحلة الثانية من الانتخابات، موضحًا أن كل صوت هو تعبير عن الإيمان بالمسؤولية الوطنية والمساهمة في اختيار برلمان يعكس إرادة الشعب وطموحاته، قائلاً: "الانتخابات ليست مجرد واجب، بل هي رسالة حب وولاء لهذا الوطن العظيم، وفرصة لكل مصري ليكون شريكًا في صناعة مستقبله."