خالد أبو بكر: الجهود الدبلوماسية المصرية بالسودان فخر للأجيال القادمة
البيت الأبيض: الولايات المتحدة ليست مهتمة ببناء قاعدة عسكرية في قطاع غزة
مصيرنا واحد.. وزير الخارجية: التنسيق المصري السوداني قوي وصلب وعلى أعلى مستوى
وزير الخارجية: لمصر الحق الكامل في الدفاع عن مصالحها المائية وفقًا للقانون الدولي
ننشر تفاصيل التحقيق بمدرسة التجمع اليوم وكواليس قرار وضعها تحت إشراف التعليم
من أمراض القلوب.. دينا أبو الخير: الغفلة عن ذكر الله أخطر من وساوس الشيطان |فيديو
وزير الخارجية: إعلان الرباعية الصادر في 12 سبتمبر خارطة طريق لإنقاذ السودان
هل يجوز بيع الأب هدية ذهبية أُهديت لطفله الصغير؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
الحكومة: إعلان خلو مصر من التراكوما شهادة جديدة على جهود تحسين الرعاية الصحية
وزير الخارجية: الاهتمام العالمي بما يحدث في السودان يكاد يكون منعدمًا | فيديو
شتاء مبكر.. إرشادات من الأرصاد للسلامة أثناء العواصف الرعدية المتوقعة غدا
مدير عام مصلحة الضرائب يكشف المستور ويفضح رجال أعمال ومحاسبين في قضية رشوة
برلماني: المشاركة الواسعة في انتخابات النواب رسالة وعي وانتماء للوطن

أشاد النائب محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، بالإقبال الكبير الذي شهدته لجان المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أن هذا المشهد الديمقراطي المتميز يجسّد وعي المصريين وإيمانهم بأهمية المشاركة في رسم مستقبل وطنهم من خلال صناديق الاقتراع.

وقال "رزق" إن المشاركة الواسعة من المواطنين في الداخل والخارج تمثل رسالة واضحة للعالم بأن الشعب المصري يقف خلف مؤسساته الوطنية ويدعم مسيرة الإصلاح والتنمية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن هذا الوعي الشعبي هو الضمان الحقيقي لاستقرار الدولة واستمرار تقدمها في مختلف المجالات.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الهيئة الوطنية للانتخابات نجحت في إدارة العملية الانتخابية باحترافية عالية، من خلال التنظيم الدقيق والإشراف القضائي الكامل، مع توفير كل التسهيلات التي تضمن للناخبين ممارسة حقهم الدستوري بسهولة وأمان، مؤكدًا أن ما شهدته لجان التصويت من التزام وانضباط يعكس تطور الثقافة السياسية لدى المصريين.

وأشار النائب محمد رزق إلى أن الانتخابات الحالية تمثل مرحلة جديدة في مسار ترسيخ الديمقراطية المصرية، كونها تؤكد قدرة الدولة على تنظيم استحقاق انتخابي ضخم بشفافية ونزاهة، وسط متابعة محلية ودولية واسعة، مؤكدًا أن ذلك يعزز ثقة المواطنين في المسار الديمقراطي ويكرس مبدأ المشاركة الفاعلة في اتخاذ القرار الوطني.

ودعا رزق جموع المواطنين الذين لم يصوتوا بعد إلى المشاركة بقوة في المرحلة الثانية من الانتخابات، موضحًا أن كل صوت هو تعبير عن الإيمان بالمسؤولية الوطنية والمساهمة في اختيار برلمان يعكس إرادة الشعب وطموحاته، قائلاً: "الانتخابات ليست مجرد واجب، بل هي رسالة حب وولاء لهذا الوطن العظيم، وفرصة لكل مصري ليكون شريكًا في صناعة مستقبله."

