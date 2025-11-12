وفقا للحصر العددي بالدوائر.. إعادة منتظرة بدائرة أكتوبر وزايد والواحات بانتخابات النواب

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب للدائرة العاشرة بمحافظة الجيزة التى تضم أكتوبر والواحات والشيخ زايد الحصر العددى للمرشحين في المرحلة الأولى والذي كشف عن إجراء جولة إعادة حيث جاء وفقا للحصر مرشح مستقبل وطن أحمد الشناوى حاصلا على "24 ألف 723" صوتا.

كما جاء المرشح المستقل أحمد جبيلي رقم 2 بحصوله على "23ألف 407" فيما حصل أيمن أبو العلا "إصلاح وتنمية" 22 ألف 882" وأحمد ترجم "حماة الوطن" 14 ألف 580"

