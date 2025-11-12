قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

وفقا للحصر العددي بالدوائر.. إعادة منتظرة بدائرة أكتوبر وزايد والواحات بانتخابات النواب

اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب للدائرة العاشرة بمحافظة الجيزة
اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب للدائرة العاشرة بمحافظة الجيزة
معتز الخصوصي

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب للدائرة العاشرة بمحافظة الجيزة التى تضم أكتوبر والواحات والشيخ زايد الحصر العددى للمرشحين في المرحلة الأولى والذي كشف عن إجراء جولة إعادة حيث جاء وفقا للحصر مرشح مستقبل وطن أحمد الشناوى حاصلا على "24 ألف 723" صوتا.

كما جاء المرشح المستقل أحمد جبيلي رقم 2 بحصوله على  "23ألف 407" فيما حصل أيمن أبو العلا "إصلاح وتنمية" 22 ألف 882" وأحمد ترجم "حماة الوطن" 14 ألف 580"
تقدم الشناوى وجبيلي وأبو العلا وترجم 
إعادة منتظرة بدائرة أكتوبر وزايد والواحات
أحمد الشناوى مستقبل وطن "24 ألف 723"
أحمد جبيلي  مستقل "23ألف 407"
أيمن أبو العلا "إصلاح وتنمية" 22 ألف 882"
أحمد ترجم "حماة الوطن" 14 ألف 580"

