برلماني: المصريين أثبتوا دعمهم لمسيرة الدولة التنموية والمرحلة المقبلة تتطلب التكاتف

أكد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، أن المشاركة الواسعة من المواطنين في انتخابات مجلس النواب، تعكس وعي الشعب المصري وحرصه على أداء واجبه الوطني في اختيار من يمثله داخل البرلمان، مضيفا أن المصريين أثبتوا دعمهم لمسيرة الدولة التنموية والمرحلة المقبلة تتطلب التكاتف خلف الدولة.

وقال سوس، في بيان له اليوم ، إن المشهد الانتخابي أثبت أن المواطن المصري يمتلك وعيًا سياسيًا كبيرًا، ويدرك أهمية صوته في رسم مستقبل الوطن واستكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مجلس النواب يمثل أحد أهم ركائز الدولة المصرية الحديثة، لدوره المحوري في التشريع ومراقبة أداء الحكومة، وضمان تحقيق مصالح المواطنين ودعم جهود الدولة في الإصلاح والتنمية.

واختتم النائب سامي سوس بيانه مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع الوقوف صفًا واحدًا خلف الدولة المصرية ومؤسساتها، لدعم مسيرة البناء والتنمية، ومواصلة العمل من أجل تحقيق مستقبل أفضل لأبناء الوطن، متوجها بالشكر لكل من شارك وأسهم في إنجاح هذا العرس الديمقراطي الذي يعكس قوة وتماسك الشعب المصري.