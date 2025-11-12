قيادي بـ«حماة الوطن»: نجاح التصويت في المرحلة الأولى ترجمة حقيقية لحالة الوعي السياسي للمواطنين

أكد محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن وأمين الحزب بمدينة الشيخ زايد، أن نجاح التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب يعكس وعي المواطن المصري وإيمانه العميق بدوره الوطني في دعم مسيرة الدولة نحو الاستقرار والتنمية.

وأضاف صالح أن الإقبال الكبير من المواطنين على صناديق الاقتراع يمثل رسالة واضحة للعالم بأن الشعب المصري يقف دائمًا في الصفوف الأولى دفاعًا عن وطنه ومستقبله، مشيرًا إلى أن المشهد الانتخابي اتسم بدرجة عالية من التنظيم والانضباط، وبمشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية.

وأوضح أن هذا النجاح هو ترجمة حقيقية لحالة الوعي السياسي المتنامي لدى المصريين، ودليل على الثقة الكبيرة في مؤسسات الدولة وفي المسار الديمقراطي الذي ترعاه القيادة السياسية، داعيًا المواطنين إلى الاستمرار في المشاركة الإيجابية خلال المراحل القادمة لترسيخ دعائم الدولة الحديثة القوية.

واختتم صالح تصريحه بتقديم التهنئة لمرشحي حزب حماة الوطن الذين حققوا نتائج مشرفة في المرحلة الأولى، مؤكدًا أن ما تحقق هو ثمرة جهد جماعي وتعاون صادق بين كوادر الحزب وقواعده الشعبية، وتجسيد حقيقي لروح الانتماء والالتزام الوطني.