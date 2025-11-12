قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد أبو بكر: الجهود الدبلوماسية المصرية بالسودان فخر للأجيال القادمة
البيت الأبيض: الولايات المتحدة ليست مهتمة ببناء قاعدة عسكرية في قطاع غزة
مصيرنا واحد.. وزير الخارجية: التنسيق المصري السوداني قوي وصلب وعلى أعلى مستوى
وزير الخارجية: لمصر الحق الكامل في الدفاع عن مصالحها المائية وفقًا للقانون الدولي
ننشر تفاصيل التحقيق بمدرسة التجمع اليوم وكواليس قرار وضعها تحت إشراف التعليم
من أمراض القلوب.. دينا أبو الخير: الغفلة عن ذكر الله أخطر من وساوس الشيطان |فيديو
وزير الخارجية: إعلان الرباعية الصادر في 12 سبتمبر خارطة طريق لإنقاذ السودان
هل يجوز بيع الأب هدية ذهبية أُهديت لطفله الصغير؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
الحكومة: إعلان خلو مصر من التراكوما شهادة جديدة على جهود تحسين الرعاية الصحية
وزير الخارجية: الاهتمام العالمي بما يحدث في السودان يكاد يكون منعدمًا | فيديو
شتاء مبكر.. إرشادات من الأرصاد للسلامة أثناء العواصف الرعدية المتوقعة غدا
مدير عام مصلحة الضرائب يكشف المستور ويفضح رجال أعمال ومحاسبين في قضية رشوة
برلمان

خارجية النواب: الإقبال الكبير على الانتخابات يعكس وعي الشعب المصري

النائبة هناء أنيس رزق الله
النائبة هناء أنيس رزق الله
حسن رضوان

أشادت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بالإقبال الكبير من المواطنين على المشاركة في الانتخابات البرلمانية، مؤكدة أن هذا المشهد الوطني المشرّف يعكس وعي الشعب المصري وحرصه على أداء واجبه الوطني في اختيار ممثليه تحت قبة البرلمان.

وأكدت رزق الله في بيان لها، أن الحضور الكثيف أمام اللجان الانتخابية يعبر عن إدراك المصريين لقيمة المشاركة السياسية في دعم مسيرة الدولة وصون مكتسباتها، مشيرة إلى أن هذا الوعي يعكس ثقة الشعب في قيادته السياسية، التي تعمل بإخلاص لتحقيق الاستقرار والتنمية في مختلف القطاعات.

ترسيخ ثقافة الديمقراطية والمشاركة الفاعلة

وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية أن الإقبال الشعبي الكبير يؤكد نجاح الدولة في ترسيخ مبادئ الديمقراطية والمشاركة الفاعلة في صنع القرار، وترسيخ مفهوم أن صوت المواطن هو الأساس في بناء دولة قوية تستمد قوتها من وحدة أبنائها والتفافهم حول هدف واحد هو النهوض بمصر نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.

وشددت على أن هذا الوعي الشعبي المتنامي هو ثمرة لجهود الدولة في تعزيز المشاركة المجتمعية والسياسية، مؤكدة أن المصريين أثبتوا في كل المواقف أنهم على قدر المسؤولية الوطنية ويدركون أهمية دورهم في حماية الوطن ودعم مؤسساته.

البرلمان القادم صوت الشعب وداعم التنمية

وأضافت النائبة هناء رزق الله أن مجلس النواب القادم سيكون له دور محوري في دعم مسيرة التنمية والبناء، من خلال ممارسة دوره التشريعي والرقابي بكل مسؤولية وشفافية، وسن القوانين التي تخدم المواطن وتعزز من كفاءة الجهاز الإداري للدولة، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030.

وأكدت أن البرلمان يمثل صوت الشعب الحقيقي، ويعمل على حماية مصالح المواطنين وتعزيز دولة القانون والمؤسسات، مشيرة إلى أن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التوازن والتنمية المستدامة.

تحية للمشاركين في العرس الديمقراطي

واختتمت النائبة تصريحها بتوجيه التحية والتقدير لجميع المواطنين الذين شاركوا في هذا العرس الديمقراطي، مؤكدة أن المشهد الانتخابي الراقي يعكس وعي المصريين وإيمانهم بمسؤوليتهم الوطنية.

وأشارت إلى أن المشاركة الواسعة في الانتخابات تؤكد دعم الشعب الكامل لمسيرة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وترسيخ قيم المشاركة والانتماء الوطني التي تميز الشعب المصري عبر تاريخه الطويل.

الانتخابات البرلمانية التنمية المستدامة التشريعية

