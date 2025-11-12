خارجية النواب: الإقبال الكبير على الانتخابات يعكس وعي الشعب المصري

أشادت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بالإقبال الكبير من المواطنين على المشاركة في الانتخابات البرلمانية، مؤكدة أن هذا المشهد الوطني المشرّف يعكس وعي الشعب المصري وحرصه على أداء واجبه الوطني في اختيار ممثليه تحت قبة البرلمان.

وأكدت رزق الله في بيان لها، أن الحضور الكثيف أمام اللجان الانتخابية يعبر عن إدراك المصريين لقيمة المشاركة السياسية في دعم مسيرة الدولة وصون مكتسباتها، مشيرة إلى أن هذا الوعي يعكس ثقة الشعب في قيادته السياسية، التي تعمل بإخلاص لتحقيق الاستقرار والتنمية في مختلف القطاعات.

ترسيخ ثقافة الديمقراطية والمشاركة الفاعلة

وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية أن الإقبال الشعبي الكبير يؤكد نجاح الدولة في ترسيخ مبادئ الديمقراطية والمشاركة الفاعلة في صنع القرار، وترسيخ مفهوم أن صوت المواطن هو الأساس في بناء دولة قوية تستمد قوتها من وحدة أبنائها والتفافهم حول هدف واحد هو النهوض بمصر نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.

وشددت على أن هذا الوعي الشعبي المتنامي هو ثمرة لجهود الدولة في تعزيز المشاركة المجتمعية والسياسية، مؤكدة أن المصريين أثبتوا في كل المواقف أنهم على قدر المسؤولية الوطنية ويدركون أهمية دورهم في حماية الوطن ودعم مؤسساته.

البرلمان القادم صوت الشعب وداعم التنمية

وأضافت النائبة هناء رزق الله أن مجلس النواب القادم سيكون له دور محوري في دعم مسيرة التنمية والبناء، من خلال ممارسة دوره التشريعي والرقابي بكل مسؤولية وشفافية، وسن القوانين التي تخدم المواطن وتعزز من كفاءة الجهاز الإداري للدولة، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030.

وأكدت أن البرلمان يمثل صوت الشعب الحقيقي، ويعمل على حماية مصالح المواطنين وتعزيز دولة القانون والمؤسسات، مشيرة إلى أن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التوازن والتنمية المستدامة.

تحية للمشاركين في العرس الديمقراطي

واختتمت النائبة تصريحها بتوجيه التحية والتقدير لجميع المواطنين الذين شاركوا في هذا العرس الديمقراطي، مؤكدة أن المشهد الانتخابي الراقي يعكس وعي المصريين وإيمانهم بمسؤوليتهم الوطنية.

وأشارت إلى أن المشاركة الواسعة في الانتخابات تؤكد دعم الشعب الكامل لمسيرة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وترسيخ قيم المشاركة والانتماء الوطني التي تميز الشعب المصري عبر تاريخه الطويل.