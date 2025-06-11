جهاز لوحى خارق يغزو الأسواق.. إليك مواصفات وسعر OnePlus Pad 3

إذا كنت تبحث عن ايباد بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في OnePlus Pad 2 Pro، المعروف عالميًا باسم OnePlus Pad 3، وهو جهاز لوحي عالي الأداء يعمل بنظام أندرويد مصمم خصيصًا للمستخدمين الذين يحتاجون إلى قوة وسرعة وشاشة كبيرة لتعدد المهام ومشاهدة الوسائط. بفضل تصميمه الأنيق وميزاته ، يهدف هذا الجهاز اللوحي إلى توفير تجربة رائدة سواءً كنت تعمل أو تشاهد البث المباشر أو تلعب الألعاب.

مواصفات OnePlus Pad 2 Pro

يعد جهاز OnePlus Pad 2 Pro متوفر الآن للشراء على أحدى المتاجر الألكترونية، بسعر يبدأ من 549 دولارًا أمريكيًا.

يتوفر الجهاز بلونين أنيقين، الأزرق والفضي، مما يتيح للمستخدمين الاختيار بين اللمسات النهائية الأنيقة والعصرية. بفضل ميزاته المتطورة وسعره التنافسي، يُقدم Pad 2 Pro قيمة ممتازة لأي شخص يبحث عن جهاز لوحي أندرويد متميز للعمل أو الترفيه.



يتميز الجهاز اللوحي بشاشة LCD كبيرة مقاس 13.2 بوصة بدقة وضوح 3392×2400 بكسل.

يدعم الجهاز معدل تحديث سريع يبلغ 144 هرتز، وعمق ألوان 10 بت، ونسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 89.3%.

تضمن هذه المواصفات سلاسة في التمرير، وألوانًا زاهية، وتجربة مشاهدة شبه كاملة، مما يجعله مثاليًا لمشاهدة الفيديو، والرسم، وتحرير المستندات.

ميزات OnePlus Pad 2 Pro

يعمل جهاز OnePlus Pad 2 Pro بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite ووحدة معالجة الرسومات Adreno 830، يوفر الجهاز أداءً فائق السرعة لتعدد المهام والألعاب واستخدام التطبيقات. ومع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR5X بسعة 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت، وخيارات تخزين UFS 4.0 بسعة 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.



يأتي جهاز Pad 2 Pro مزود ببطارية ضخمة بسعة 12140 مللي أمبير/ساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط.

يحتوي الجهاز على كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، مما يجعله مثاليًا لالتقاط الصور السريعة وإجراء مكالمات الفيديو.

يعمل جهاز OnePlus Pad 2 Pro بنظام أندرويد، ويدعم أدوات إنتاجية ذكية مثل تقسيم الشاشة بإصبعين، والضغط بأربعة أصابع، كما يتيح التعاون بين الأجهزة، مما يُسهّل تبادل المهام بين أجهزة OnePlus.



المواصفات الرئيسية:



الشاشة: شاشة LCD مقاس 13.2 بوصة، بدقة 3392×2400، ومعدل تحديث 144 هرتز، وألوان 10 بت

المعالج: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3nm، ثماني النواة)

ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) والتخزين: ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت/12 جيجابايت من نوع LPDDR5X، وذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت/512 جيجابايت من نوع UFS 4.0

البطارية: 12140 مللي أمبير مع شحن سريع SuperVOOC بقوة 67 واط

الكاميرات: 13 ميجابكسل خلفية، 8 ميجابكسل أمامية (زاوية واسعة 105 درجة)

الصوت: مكبرات صوت رباعية Dolby Atmos، معتمدة بتقنية الصوت عالي الدقة

الاتصال: واي فاي (2.4 جيجاهرتز/5 جيجاهرتز)، بلوتوث 5.3

إضافات: التعاون بين أجهزة متعددة، وتقسيم الشاشة، ونظام تبديد الحرارة

الألوان: الأزرق، الفضي

نظام التشغيل: أندرويد