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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جهاز لوحى خارق يغزو الأسواق.. إليك مواصفات OnePlus Pad والسعر

جهاز OnePlus Pad
جهاز OnePlus Pad
لمياء الياسين


بدأت شركة OnePlus في طرح نظام التشغيل OxygenOS 15.0.0.601 على مراحل على مستوى العالم لجهازها اللوحي OnePlus Pad 2 وجهاز OnePlus Pad الأصلي يصل هذا التحديث إلى المستخدمين في الهند (IN) وأوروبا (EU) والمناطق العالمية (GLO)  مع توفر Pad 2 أيضًا في أمريكا الشمالية (NA) - ويركز على الحفاظ على تحديثات الميزات المتسقة لكل من الأجهزة اللوحية من الجيل الحالي والسابق.


يتلقى كلا الجهازين اللوحيين صورًا محدثة في تطبيق Notes AI للحصول على واجهة أكثر اتساقًا، إلى جانب تعديل الكاميرا الذي يستعيد الإعدادات الافتراضية (بدون مرشحات) في كل مرة يتم فيها إعادة فتح التطبيق. يتضمن التحديث أيضًا تصحيح أمان Android لشهر فبراير 2025، إلى جانب تحسينات استقرار النظام والأداء.


تحسينات خاصة بـ OnePlus Pad 2
 

يضيف الجهاز اللوحي Pad 2 الأحدث دعمًا لوضع أفقي لإعدادات تحسين التطبيقات داخل محرك Trinity Engine الخاص بـ Tablet Manager، والذي يدير العمليات الخلفية. كما تقول OnePlus إنها قامت بتمديد عمر البطارية في سيناريوهات معينة، رغم عدم تقديم أرقام محددة.

يتوفر إصدار Pad 2 (OPD2403_15.0.0.601) وإصدار Pad الأصلي (OPD2203_15.0.0.601) حاليًا في العديد من الدول و إذا كان لديك جهاز مدعوم، فيمكنك التحقق من التحديث يدويًا بالانتقال إلى الإعدادات > النظام > تحديثات النظام .

أما عن اهم مواصفات تابلت OnePlus Pad 2 فهو يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت ومساحة تخزين 256 جيجابايت باللون الرمادي مقابل 550 دولارًا أمريكيًا.

ويأتي تابلت OnePlus Pad 2 بشاشة قياس LCD مقاس 12.1 بوصة بدقة 2120 بكسل مع 900 شمعة في المتر المربع، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية.

نظام التشغيل الأجهزة اللوحية شركة OnePlus Pad 2 محرك Trinity Engine

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