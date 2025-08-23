خبير تغذية يُحذّر من أمر خطير بشأن الصبار |فيديو

أكد الدكتور مجدي نزيه، خبير التغذية العلاجية، أن العديد من الوصفات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي حول الصبار والأعشاب للجهاز الهضمي والكبد قد تكون مضللة وغير آمنة، مشيرًا إلى أن بعض الاستخدامات الخاطئة قد تؤثر على الصحة بشكل سلبي.

وأضاف مجدي نزيه في حواره على قناة "صدى البلد" أن الصبار ليس مادة سحرية يمكن تناولها مباشرة أو استخدامها على الشعر والجلد لتحقيق فوائد للجهاز الهضمي أو الكبد، موضحًا أن المادة الموجودة في الصبار بروتينية، وتحتاج إلى بروتينات ومعادن مثل الزنك وفيتامين سي وفيتامينات أخرى لتتمكن من تقديم أي فائدة حقيقية.

وأوضح خبير التغذية أن خلط البابونج مع الشمر قد يبدو مفيدًا، لكنه غير فعال إذا لم يتم بطريقة علمية، مؤكدًا أن البابونج وحده يعمل كمهدئ للجهاز الهضمي، بينما إضافة الشمر بدون معرفة التفاعل بينهما قد يقلل من الفائدة أو يؤدي إلى آثار غير مرغوبة، مشيرًا إلى ضرورة اتباع طرق غلي مناسبة للزيوت الطيارة في الأعشاب لضمان فعاليتها.

ونصح نزيه بضرورة طحن الأعشاب قبل استخدامها في أي وصفة، وعدم الاعتماد على وصفات عشوائية دون التحقق من الدراسات العلمية، مؤكدًا أن بعض الأعشاب لا توجد لها أبحاث علمية تثبت فعاليتها لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي أو القولون، وأن أي عشبة يجب أن تكون مدعومة بدراسة أمان وسمية قبل تناولها.