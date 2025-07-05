«اتقرصت؟ اعرف مين اللي قرصك واعمل إيه».. نصائح مهمة من نجل د. هاني الناظر

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تزداد شكاوى المواطنين من لدغات الحشرات المزعجة مثل الناموس والبق والبراغيث، خاصة مع وجود أطفال يعانون من حساسية جلدية قد تجعل الأمر أكثر تعقيدًا.

نصائح طبية للتعرف على نوع الفرصة والوقاية

وفي منشور توعوي نُشر عبر الصفحة الرسمية للدكتور هاني الناظر، الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، شارك نجله مجموعة من النصائح الطبية المهمة حول كيفية التعرف على نوع القرصة، والتصرف الصحيح عند حدوثها، وإليك أهم ما جاء في المنشور:

ـ لدغة الناموس:

وتظهر على شكل حباية حمراء منتفخة ومصحوبة بالحكة، يُنصح بوضع كمادات ثلج أو كريم مضاد للحساسية مثل Texacort.

الناموس

ـ قرصة البرغوث:

وتتميز بظهور نقط حمراء متعددة، غالبًا ما تكون على هيئة قرصتين متجاورتين. يجب غسل المنطقة جيدًا واستخدام كريم مهدئ، مع ضرورة فحص الحيوانات الأليفة في المنزل.

البرغوت

ـ بقّ السرير:

تظهر اللدغات في خط مستقيم أو مجموعات بعد الاستيقاظ من النوم. يُنصح بتفتيش المرتبة والوسائد للتأكد من خلوها من الحشرات.

بقى السرير

ـ لدغات العناكب أو النحل أو الدبابير:

عادةً ما تكون مؤلمة مع تورم ملحوظ. يُستخدم كريم مثل Fucicort أو Hydrofucidic، مع التوجه للطبيب إذا ظهرت علامات سخونية أو ازداد الورم.

النحل

ـ القراد (Tick):

وفي حال وجود نقطة سوداء في منتصف القرصة، فقد تكون الحشرة لا تزال عالقة. يجب إزالتها بحذر، وفي حال ظهور هالة حمراء حولها على شكل "تارجت"، ينصح بالكشف الطبي الفوري.

القراد

نصائح عامة من نجل د. هاني الناظر

ـ لا تهرش القرصة حتى لا تلتهب.

ـ اغسل المنطقة جيدًا بالماء والصابون.

ـ استخدم كريم مضاد للحكة أو كورتيزون خفيف.

ـ راجع الطبيب فورًا إذا ظهرت سخونية أو التورم زاد بشكل غير طبيعي.

نصائح طبية للتعرف على نوع الفرصة والوقاية

طرق الوقاية من قرصات الحشرات في فصل الصيف

ـ استخدم لوشن طارد للحشرات مثل OFF.

ـ اغلق النوافذ باستخدام السلك الواقي.

ـ حافظ على نظافة الأسرة والمفروشات.

ـ عالج الحيوانات الأليفة دوريًا ضد الحشرات.

وفي ختام المنشور، شدد نجل الدكتور هاني الناظر على أن الوقاية خير من العلاج، مؤكدًا أن وعي الأسرة بكيفية التعامل مع لدغات الحشرات يمكن أن يجنبها الكثير من المضاعفات.