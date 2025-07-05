قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة العمل تعلن عن 90 وظيفة برواتب تصل إلى 8 آلاف جنيه
الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز.. والدباغ أول صفقات السماوي
ساعات لإخلاء القتلى والمصابين.. القسام تعلن عن عملية جديدة ضد الاحتلال
16ضحية | 8 سيارات إسعاف بموقع تصادم ميكروباصين أعلى الطريق الاقليمي.. صور
رد فعل روسي مثير تجاه قرار ترامب بتقليص المساعدات الأمريكية العسكرية لـ أوكرانيا
أمريكا تهدد الاتحاد الأوروبي بفرض جمارك بنسبة 17% على الصادرات الزراعية
غموض مستقبل السعيد في الزمالك.. والأزمة "إعلانية" وليست فنية
فيريرا يبدأ مهمته مع الزمالك بثلاثة قرارات حاسمة
بحضور لاعبي ليفربول ومنتخب البرتغال.. جنازة مهيبة في جوندومار لوداع جوتا
كوريا الشمالية تستعد لإرسال 30 ألف جندي لدعم روسيا وسط تحذيرات من تصعيد واسع بأوكرانيا
اكتشاف مقابر جديدة بنقوش هيروغليفية بمنطقة ضريح الأغاخان بأسوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

«اتقرصت؟ اعرف مين اللي قرصك واعمل إيه».. نصائح مهمة من نجل د. هاني الناظر

نصائح طبية للتعرف على نوع الفرصة والوقاية
نصائح طبية للتعرف على نوع الفرصة والوقاية
آية التيجي

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تزداد شكاوى المواطنين من لدغات الحشرات المزعجة مثل الناموس والبق والبراغيث، خاصة مع وجود أطفال يعانون من حساسية جلدية قد تجعل الأمر أكثر تعقيدًا.

نصائح طبية للتعرف على نوع الفرصة والوقاية

وفي منشور توعوي نُشر عبر الصفحة الرسمية للدكتور هاني الناظر، الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، شارك نجله مجموعة من النصائح الطبية المهمة حول كيفية التعرف على نوع القرصة، والتصرف الصحيح عند حدوثها، وإليك أهم ما جاء في المنشور:

ـ لدغة الناموس: 

وتظهر على شكل حباية حمراء منتفخة ومصحوبة بالحكة، يُنصح بوضع كمادات ثلج أو كريم مضاد للحساسية مثل Texacort.

الناموس

ـ قرصة البرغوث: 

وتتميز بظهور نقط حمراء متعددة، غالبًا ما تكون على هيئة قرصتين متجاورتين. يجب غسل المنطقة جيدًا واستخدام كريم مهدئ، مع ضرورة فحص الحيوانات الأليفة في المنزل.

البرغوت

ـ بقّ السرير: 

تظهر اللدغات في خط مستقيم أو مجموعات بعد الاستيقاظ من النوم. يُنصح بتفتيش المرتبة والوسائد للتأكد من خلوها من الحشرات.

بقى السرير

ـ لدغات العناكب أو النحل أو الدبابير: 

عادةً ما تكون مؤلمة مع تورم ملحوظ. يُستخدم كريم مثل Fucicort أو Hydrofucidic، مع التوجه للطبيب إذا ظهرت علامات سخونية أو ازداد الورم.

النحل

ـ  القراد (Tick): 

وفي حال وجود نقطة سوداء في منتصف القرصة، فقد تكون الحشرة لا تزال عالقة. يجب إزالتها بحذر، وفي حال ظهور هالة حمراء حولها على شكل "تارجت"، ينصح بالكشف الطبي الفوري.

القراد

 نصائح عامة من نجل د. هاني الناظر

ـ لا تهرش القرصة حتى لا تلتهب.

ـ اغسل المنطقة جيدًا بالماء والصابون.

ـ استخدم كريم مضاد للحكة أو كورتيزون خفيف.

ـ راجع الطبيب فورًا إذا ظهرت سخونية أو التورم زاد بشكل غير طبيعي.

نصائح طبية للتعرف على نوع الفرصة والوقاية

طرق الوقاية من قرصات الحشرات في فصل الصيف

ـ استخدم لوشن طارد للحشرات مثل OFF.

ـ اغلق النوافذ باستخدام السلك الواقي.

ـ حافظ على نظافة الأسرة والمفروشات.

ـ عالج الحيوانات الأليفة دوريًا ضد الحشرات.

وفي ختام المنشور، شدد نجل الدكتور هاني الناظر على أن الوقاية خير من العلاج، مؤكدًا أن وعي الأسرة بكيفية التعامل مع لدغات الحشرات يمكن أن يجنبها الكثير من المضاعفات.

فصل الصيف ارتفاع درجات الحرارة الحشرات دغات الحشرات الناموس البق البراغيث حساسية جلدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 منتصف الليل هترجع 11| موعد تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي

الساعة 12 منتصف الليل هترجع 11| موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر السبت 5 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر السبت 5 يوليو 2025

توقعات تنسيق الكليات 2025.. مؤشرات أولية تهم طلاب الثانوية العامة

توقعات تنسيق الكليات 2025.. مؤشرات أولية تهم طلاب الثانوية العامة

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط

هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط ؟.. الأزهر يحسم الجدل في صومه دون تاسوعاء

وفاة اللاعب الشاب يوسف الشيمي

وداع مؤلم.. ماذا حدث لـ يوسف الشيمي تحت عجلات القطار؟ القصة الكاملة

الإيجار القديم - أرشيفية

خلاف انتهاء المدة .. حالات أخرى تؤدي للإخلاء من عقارات الإيجار القديم

الاغتسال يوم عاشوراء

هل الاغتسال يوم عاشوراء يقيك كل الأمراض؟.. اعرف حقيقة الحديث

ترشيحاتنا

جامعة حلوان

السفير البلغاري: حريصون على تعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية المصرية

الخدمات البيطرية

الخدمات البيطرية: التفتيش على 269 منشأة وضبط 58 مخالفة خلال يونيو

الفريق الطبي

الصحة: زراعة 12 صمام رئوي بالقسطرة التداخلية العلاجية «مجاناً»

بالصور

«اتقرصت؟ اعرف مين اللي قرصك واعمل إيه».. نصائح مهمة من نجل د. هاني الناظر

نصائح طبية للتعرف على نوع الفرصة والوقاية
نصائح طبية للتعرف على نوع الفرصة والوقاية
نصائح طبية للتعرف على نوع الفرصة والوقاية

كليتك في خطر.. 8 عادات تحميك من الفشل الكلوي قبل فوات الأوان

عادات بسيطة تقيك من الفشل الكلوي وفقًا لخبراء الصحة
عادات بسيطة تقيك من الفشل الكلوي وفقًا لخبراء الصحة
عادات بسيطة تقيك من الفشل الكلوي وفقًا لخبراء الصحة

وداعا الالتهاب المزمن.. دراسة تكشف سرا عن استعادة بروتين مفقود

بروتين مفقود قد يكون المفتاح للقضاء على الالتهاب المزمن
بروتين مفقود قد يكون المفتاح للقضاء على الالتهاب المزمن
بروتين مفقود قد يكون المفتاح للقضاء على الالتهاب المزمن

سيارة Alpine A290 الجديدة تثير الجدل بـ 70 ألف دولار

Alpine
Alpine
Alpine

فيديو

محمد إمام مع بناته خديجة وقسمت

رقصة محمد إمام مع ابنته خديجة فى حفل زفاف حفيد عادل إمام.. فيديو

شعار سوريا

العقاب الذهبي.. رسائل من سوريا للعالم

عادل إمام

بعد 27 عاما.. رامي إمام يعيد مقطع فيديو لوالده من حفل زفافه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

المزيد