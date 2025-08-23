شيكابالا: خوان ألفينا لاعب قوي وأليو ديانج محبوب.. وبن رمضان «كوالتي ثقيل»

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، خلال برنامجه «الكورة مع فايق»، تصريحات النجم محمود عبدالرازق شيكابالا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال شيكابالا: "خوان ألفينا واضح أنه لاعب جامد وسيُحدث فرقًا مع الزمالك.. وأحب أليو ديانج جدًا.. وبن رمضان كوالتي ثقيل".

كما كشف قائد الزمالك السابق عن كواليس نهائي دوري أبطال أفريقيا 2016 وأسباب خسارة الفريق أمام صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.

وأضاف شيكابالا: "كنت أتمنى التتويج بدوري أبطال أفريقيا مع الزمالك، لكن الواقع والظروف وقتها لم تساعدنا على ذلك".

وتابع: "دخلنا النهائي بعدد محدود من اللاعبين لا يتجاوز 14 لاعبًا، والأسوأ أنني فوجئت بوجود لاعبين داخل المعسكر يدخنون الشيشة، وهو ما كان دليلاً على وجود أجواء غير منضبطة".