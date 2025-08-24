قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فينجادا: حسين لبيب سر فشل عودتي للزمالك.. وساهمت في حل أزمة شيكابالا مع لشبونة

رباب الهواري

كشف البرتغالي ميلو فينجادا مدرب الزمالك السابق، عن حقيقة وجود وجود مفاوضات من الأبيض في الفترة الماضية.

وقال فينجادا في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: المفاوضات مع الزمالك كان المرتب أقل قليلا كما يحصل عليه اي مدرب

واضاف: لا اريد ان افسح عن المرتب ولكني اقول انه كان اقل مما حصلت عليه في عام 2004، أردت خدمة الزمالك وتصعيد لاعبين ناشئين ونوفر النفقات المالية مثلما يحدث مع الإسماعيلي والاتحاد

وواصل: كنت اتحدث بشكل مباشر مع حسين لبيب رئيس النادي هي أزمتي الحقيقية

واكمل: كان هناك مشكلة مع سبورتينج لشبونة والزمالك بسبب شيكابالا بسبب الغرامة المالية وتدخلت وتحدثت مع نادي لشبونة وحاولت ان يدفع نادي الزمالك مبلغ مليون ونصف دولار فقط لأن المبلغ كان اكبر من كدا بكتير

وشدد: وقت ما تحدث معي الزمالك كان يتولى القيادة المدرب الكولومبي اوسوريو

واستطرد: كنت اتابع بحكم عملي مدير فني لاتحاد الكرة اللاعبين الشباب والصغار في الاندية وهذا عملي وكنت اريد استفادة الزمالك لهذا الامر

واختتم فينجادا تصريحاته قائلا: حسين لبيب طالبني بعدم الحديث عن مفاوضات الزمالك وأخبرني انه يريد ان يقدم مفاجأة لجماهير الزمالك

