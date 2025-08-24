دينا أبو الخير: لو ناوي تسافر بعد الزواج بلغ خطيبتك الأول

قالت الإعلامية دينا أبو الخير، إنه يجب على الشاب الذي يُقدم على خطبة فتاة، أن يخبر أهلها أن لديه استعدادا وعزمًا على السفر بعد الزواج.

وأضافت، خلال تقديم برنامج وللنساء نصيب، المذاع على قناة صدى البلد، أن بعض الفتيات قد ترفض سفر أزواجهن؛ لتبعات هذا المشهد.

وأكدت الإعلامية دينا أبو الخير، أنه قبل الإقدام على خطوة ما؛ يجب الإعداد لها، وحال موافقة البنت على سفر زوجها؛ فلا مشكلة من هذا، وهي تتحمل الخيار الذي وافقت عليه من البداية.

وأشارت إلى أن السفر من أجل العمل؛ من الأمور المباحةواستعدادا والشرع لم يَنْهَ عنه طالما أنه بالشروط المعروفة، ولكن في حال وجود خراب ودمار أو تفكك أو فتن على الأسرة نتيجة هذا السفر؛ تصبح هناك أضرارا على البيت، ويجب التنبه لهذا الأمر جيدًا.