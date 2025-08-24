قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيكابالا: خوان ألفينا لاعب قوي وأليو ديانج محبوب.. وبن رمضان «كوالتي ثقيل»
خبير تغذية يُحذّر من أمر خطير بشأن الصبار |فيديو
الفصل في الطعون على نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ .. اليوم
شيكابالا: المواهب قلت خالص في مصر.. واللي معاه فلوس هو اللي بيلعب
شيكابالا: أتمنى تدريب الزمالك لكن البعض داخل النادي لن يتركوني
صلاة تسبحة وقداس عيد "العذراء" بكنيستها في بني مزار | صور
دينا أبو الخير: لو ناوي تسافر بعد الزواج بلغ خطيبتك الأول
كولمبوس الأمريكي يحتفل بمشاركة وسام أبوعلي في أول مباراة مع الأسود والذهب
تأهب في الأهلي قبل مواجهة المحلة.. و«الشحات» يقترب من المشاركة
بعد تعاقد القادسية الكويتي مع «كهربا» .. الغندور: خطوة مهمة لاستعادة مستواه
«ونيس وش السعد عليّا»| جميلة عزيز تروي ذكرياتها مع محمد صبحي.. وتفاصيل أزمتها الصحية
توك شو

دينا أبو الخير: لو ناوي تسافر بعد الزواج بلغ خطيبتك الأول

دينا أبو الخير
دينا أبو الخير
هاني حسين

قالت الإعلامية دينا أبو الخير، إنه يجب على الشاب الذي يُقدم على خطبة فتاة، أن يخبر أهلها أن لديه استعدادا وعزمًا على السفر بعد الزواج.

وأضافت، خلال تقديم برنامج وللنساء نصيب، المذاع على قناة صدى البلد، أن بعض الفتيات قد ترفض سفر أزواجهن؛ لتبعات هذا المشهد.

وأكدت الإعلامية دينا أبو الخير، أنه قبل الإقدام على خطوة ما؛ يجب الإعداد لها، وحال موافقة البنت على سفر زوجها؛ فلا مشكلة من هذا، وهي تتحمل الخيار الذي وافقت عليه من البداية.

وأشارت إلى أن السفر من أجل العمل؛ من الأمور المباحةواستعدادا  والشرع لم يَنْهَ عنه طالما أنه بالشروط المعروفة، ولكن في حال وجود خراب ودمار أو تفكك أو فتن على الأسرة نتيجة هذا السفر؛ تصبح هناك أضرارا على البيت، ويجب التنبه لهذا الأمر جيدًا.

