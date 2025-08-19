هل يجوز الدعاء لشخص بطول العمر؟ دينا أبو الخير تجيب

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير أن الدعاء بطول العمر أمر جائز شرعاً ولا حرج فيه، مشيرة إلى أن الهدف من الدعاء يجب ألا يقتصر على التمتع بالدنيا فقط، بل أن يكون العمر في مرضاة الله تعالى ونهاية مطمئنة بجناته.

وقالت خلال تقديم برنامج "وللنساء نصيب" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الدعاء بطول العمر ينبغي أن يقترن بطلب البركة فيه، قائلة: الأجمل أن أقول: اللهم اكتب لي طول عمر ببركة، وطول عمر بغير فتنة"، مؤكدة أن البركة تجعل العمر مثمراً وتمنع أن يكون امتداد الحياة سبباً في الوقوع في المعاصي والفتن.

وشددت على أن طول العمر إذا كان في معصية الله لا ينفع الإنسان، بل قد يكون وبالاً عليه، مضيفة أن الدعاء الصحيح هو طلب طول العمر بغير فتنة ليبقى العمر كله في طاعة الله وأعمال صالحة تترك أثراً طيباً بعد الرحيل.

وذكرت أبو الخير أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس بن مالك بالبركة في عمره وماله وولده، وكانت تلك الدعوة سبباً في أن يعيش أنس حياة طويلة مباركة ويرى أحفاد أحفاده، مشيرة إلى أن اتباع هذا النهج في الدعاء يعكس الاقتداء بالرسول الكريم.