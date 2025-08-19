قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عرض فرنسي لخطف نجم الأهلي .. واللاعب يوجه صدمة للإدارة .. ماذا حدث؟
حبس وغرامة.. عقوبات رادعة تواجه بلوجر جديدة بسبب فيديوهات إثارة الغرائز
مدمنة مخدرات وفيديوهاتي للإثارة والفلوس | اعترافات صادمة لـ بديعة
كايا كالاس: لا يمكن الوثوق ببوتين .. وسنواصل دعم أوكرانيا بضمانات أمنية صارمة
مصر إنجازاتها كبيرة بها | رئيس الأعلى للإعلام: ضرورة الاهتمام بالألعاب الفردية النزال
المعاهد الأزهرية يعلن مواعيد امتحانات الطلاب العائدين من الخارج
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم 19-8-2025
المصيفين بهذه الشواطئ .. انتظروا أمطارا غدا وتجنبوا أنشطة البحر | الطقس
إسرائيل تصادق على ميزانية إضافية بـ 30.8 مليار شيكل لتمويل نفقات الحرب
الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2025 لنظامي الثلاث والخمس سنوات
أصوات تتسابق في رحاب القرآن .. لقطات خاصة من مسابقة دولة التلاوة بمسجد عمرو بن العاص
توك شو

هل يجوز الدعاء لشخص بطول العمر؟ دينا أبو الخير تجيب

عادل نصار

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير أن الدعاء بطول العمر أمر جائز شرعاً ولا حرج فيه، مشيرة إلى أن الهدف من الدعاء يجب ألا يقتصر على التمتع بالدنيا فقط، بل أن يكون العمر في مرضاة الله تعالى ونهاية مطمئنة بجناته.

وقالت خلال تقديم برنامج "وللنساء نصيب" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الدعاء بطول العمر ينبغي أن يقترن بطلب البركة فيه، قائلة: الأجمل أن أقول: اللهم اكتب لي طول عمر ببركة، وطول عمر بغير فتنة"، مؤكدة أن البركة تجعل العمر مثمراً وتمنع أن يكون امتداد الحياة سبباً في الوقوع في المعاصي والفتن.

وشددت على أن طول العمر إذا كان في معصية الله لا ينفع الإنسان، بل قد يكون وبالاً عليه، مضيفة أن الدعاء الصحيح هو طلب طول العمر بغير فتنة ليبقى العمر كله في طاعة الله وأعمال صالحة تترك أثراً طيباً بعد الرحيل.

وذكرت أبو الخير أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس بن مالك بالبركة في عمره وماله وولده، وكانت تلك الدعوة سبباً في أن يعيش أنس حياة طويلة مباركة ويرى أحفاد أحفاده، مشيرة إلى أن اتباع هذا النهج في الدعاء يعكس الاقتداء بالرسول الكريم.

دينا أبو الخير الاسلام الدعاء

