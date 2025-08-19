قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عرض فرنسي لخطف نجم الأهلي .. واللاعب يوجه صدمة للإدارة .. ماذا حدث؟
حبس وغرامة.. عقوبات رادعة تواجه بلوجر جديدة بسبب فيديوهات إثارة الغرائز
مدمنة مخدرات وفيديوهاتي للإثارة والفلوس | اعترافات صادمة لـ بديعة
كايا كالاس: لا يمكن الوثوق ببوتين .. وسنواصل دعم أوكرانيا بضمانات أمنية صارمة
مصر إنجازاتها كبيرة بها | رئيس الأعلى للإعلام: ضرورة الاهتمام بالألعاب الفردية النزال
المعاهد الأزهرية يعلن مواعيد امتحانات الطلاب العائدين من الخارج
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم 19-8-2025
المصيفين بهذه الشواطئ .. انتظروا أمطارا غدا وتجنبوا أنشطة البحر | الطقس
إسرائيل تصادق على ميزانية إضافية بـ 30.8 مليار شيكل لتمويل نفقات الحرب
الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2025 لنظامي الثلاث والخمس سنوات
أصوات تتسابق في رحاب القرآن .. لقطات خاصة من مسابقة دولة التلاوة بمسجد عمرو بن العاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسرائيل تصادق على ميزانية إضافية بـ 30.8 مليار شيكل لتمويل نفقات الحرب

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مقترح ميزانية إضافية لعام 2025، وسط تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار الحرب على قطاع غزة. 

ويأتي هذا القرار في إطار محاولة لتغطية الارتفاع الحاد في الإنفاق الدفاعي، بما في ذلك التمويل اللازم للحملة العسكرية ضد إيران والعمليات المتواصلة في غزة.

وبحسب وسائل الإعلام العبرية، تنص الميزانية الإضافية على رفع سقف الإنفاق الحكومي إلى نحو 650.3 مليار شيكل، بزيادة قدرها 30.8 مليار شيكل عن الميزانية السابقة، إلى جانب رفع سقف العجز المالي من 4.9% إلى 5.2%، في خامس تعديل من نوعه منذ اندلاع الحرب في أكتوبر الماضي.

ووفقًا للوثائق التي تلقاها الوزراء قبيل الجلسة، سيتم توجيه 28.9 مليار شيكل من الميزانية الإضافية لصالح وزارة الأمن، ليرتفع إجمالي مخصصات الدفاع إلى أكثر من 140 مليار شيكل، مقتربًا من مستويات العام الماضي التي بلغت 160 مليار شيكل.

كما رصد نحو 1.7 مليار شيكل لتغطية زيادة مدفوعات الفوائد على القروض الحكومية، نتيجة ارتفاع العجز، إضافة إلى 56.2 مليار شيكل كانت قد خصصت مسبقًا لهذا الغرض ضمن ميزانية 2025.

وفي السياق نفسه، أقرت تعديلات على أولويات الإنفاق الحكومي في ضوء عملية الهجوم على إيران، حيث تقرر تقليص الإنفاق العام بنسبة 3.5% بدءًا من عام 2026، في محاولة للحد من العجز مستقبلا.

ورغم إعلان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن الميزانية تتضمن 1.6 مليار شيكل كمساعدات إنسانية لقطاع غزة، إلا أن تصريحات سابقة له كانت تنفي وجود أي نية لتقديم مثل هذا الدعم.

يذكر أن العجز المالي لإسرائيل بلغ 6.9% العام الماضي، في حين استقر عند 4.2% خلال عام 2023، ما يعكس الضغط المالي المتزايد على خزينة الاحتلال نتيجة العمليات العسكرية المستمرة.

حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحرب على قطاع غزة قطاع غزة إسرائيل تصادق على ميزانية إضافية الاقتصاد الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

هدير عبد الرازق

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادي سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

ترشيحاتنا

يانيك فيريرا

فيريرا: اعتذرت عن انفعالي.. والزمالك جاهز لمواجهة مودرن سبورت"

فاركو

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين فاركو وطلائع الجيش

محمد صلاح

من تغريدة إلى رمز.. رسالة محمد صلاح لفلسطين تتصدر القمصان الأوروبية

بالصور

قافلة طبية بقرية منشأة رضوان تخدم 180 حالة مرضية بالشرقية .. صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

أخطاء شائعة في تربية الأطفال تدمّر حياتهم العاطفية مستقبلًا .. خبير يحذّر | خاص

أخطاء تربوية تترك آثار على الصحة العاطفية والنفسية للطفل
أخطاء تربوية تترك آثار على الصحة العاطفية والنفسية للطفل
أخطاء تربوية تترك آثار على الصحة العاطفية والنفسية للطفل

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

محافظ الشرقية يتفقد مجمع المصالح الحكومية والإدارة التعليمية بديرب نجم

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد