التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين فاركو وطلائع الجيش

انتهت أحداث الشوط الأول بين فاركو وطلائع الجيش بالتعادل السلبى في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد المكس بالإسكندرية في إطار منافسات الجولة الثالثة من دورى نايل.



جاء تشكيل فاركو على النحو التالى :

حراسة المرمى: محمد شيكا.

خط الدفاع: إسلام المزين- محمد سيد- محمد حسين- معاذ مسعد- جابر كامل.

وسط الميدان: محمود فرحات- أحمد البحراوي- مروان مجدي- محمد فخري.

خط الهجوم: كريم الطيب.

بينما جاء تشكيل طلائع الجيش جاء على النحو التالى

الحارس الأساسي: محمد شعبان.

الدفاع: أحمد علاء- محمد كاماتشو- خالد الجابري- أبوبكر كيتا.

خط الوسط: غيث- السويسي- علي حمدي.

الهجوم: خالد عواد- إسماعيل أجورو- إسلام محارب