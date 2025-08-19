دواك عندي | خناقة سوشيال بين نجم الزمالك وإعلامي بعد سحب أرض النادي بأكتوبر

تصاعد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قرار سحب أرض نادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر، حيث اندلع تراشق كلامي بين تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، والإعلامي شادي عيسى، في ظل حالة من الغموض حول مصير المشروع والأموال التي تم جمعها.



تامر عبد الحميد أثار تساؤلات جدية عبر حسابه على "فيسبوك" قائلاً:"ما يقارب 800 مليون جنيه تم تحصيلها من أرض الزمالك في أكتوبر، وتحويلها إلى حساب شركة ZSC المملوكة لأحمد فؤاد، والتي تدير الأموال عبر حساب بنكي مشترك مع الزمالك، فماذا سيكون مصير هذه الأموال بعد سحب الأرض؟"



رد شادي عيسى جاء سريعًا، حيث اتهم عبد الحميد بالتشفي في الأزمة، قائلاً:



"أحد أبناء الزمالك الكابتن تامر عبد الحميد... وفرحان بما يحدث."



وهو ما رفضه نجم الزمالك السابق، الذي أوضح أنه كان على علم بقرار سحب الأرض منذ فترة، لكنه فضّل الصمت حفاظًا على استقرار النادي، مضيفًا:



"أنت مش دخلت جوايا عشان تحكم، وأنا كنت محذر المجلس من شهر، وساكت علشان ده بيتي، لكن شكلك عندك مشكلة... بتدافع عن ناس بتستعين بأفكار الخراب، وعلى كل حال دواك عندي."