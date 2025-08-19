25 لاعبًا في قائمة منتخب 17 سنة للمشاركة في بطولة كأس الخليج

تتوجه اليوم بعثة المنتخب الوطني تحت 17 عاما إلى السعودية برئاسة وليد درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد، من أجل المشاركة في بطولة كأس الخليج تحت 20 عامًا، التي تقام في مدينة أبها السعودية في الفترة من 28 أغسطس وحتى 9 سبتمبر.

تضم البعثة الجهاز الفني بقيادة الكابتن أحمد الكاس، المدير الفني، ومحمد إبراهيم المدرب العام، وأحمد فوزي مدربا لحراس المرمى، ووليد مهدي مديرا إداريا، وسالم حنيش محللا للآداء، وعبدالرحمن عيسى مدربا للأحمال، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الشيشتاوي للعلاج الطبيعي، ومحمد السيد مسؤول التدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات، و 25 لاعبا هم:

حراسة المرمى: عمرو عادل، عمر عبدالعزيز، فادي وائل

خط الدفاع: نور أشرف، حمزة الدجوي، أدهم فريد، مهند الشامي، فارس فخري، أحمد سمير

خط الوسط: عمر كمال، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، محمد البنداري، أنس رشدي، ياسين حسام، عمر أبوطالب، إبراهيم النجعاوي، أحمد إيهاب، محمد صبيح، عمار السيد، سيف الجبالي

خط الهجوم: حمزة عبدالكريم، عبدالعزيز الزغبي، زياد أيوب

وكان في وداع البعثة من مركز المنتخبات الوطنية الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد.

يذكر أن منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات العراق وسلطنة عمان والبحرين، أما المنتخب السعودي صاحب الضيافة فجاء على رأس المجموعة الأولى ومعه الثلاثي قطر والكويت واليمن.